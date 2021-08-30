Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Визит Зеленского в США теряет смысл": Байден уже отдал приказ Пентаго...
Русских попытались подловить с земли. Провокация в Сирии провалилась
Киевские эксперты подвели итоги "Крымской платформы". Народ ударился в...
Убивали не террористы: Очевидцы бойни в Кабуле рассказали о скрытом в США факте
Главная / Украина

Власти Украины решили пополнить казну за счет нищих жителей страны

30 августа 2021, 07:00  •  135 • Украина

На Украине с момента объявления карантина из-за COVID-19 действует мораторий на принудительное отключение должников от услуг ЖКХ. Однако, как говорится, рано или поздно все хорошее заканчивается.

Так, уже с 1 сентября текущего года в отношении граждан, которые не могут погасить долги за электричество, воду, газ и отопление, будут применяться штрафные санкции. В частности, у украинцев, игнорирующих оплату по квитанциям более трех месяцев, будут арестовывать движимое и недвижимое имущество.

Стоит отметить, что многие эксперты называют нововведение «издевательством над здравым смыслом». В частности, такого мнения придерживается киевский экономист Борис Лищук.

«Действующая власть крайне заинтересована в пополнении нищей украинской казны, а сделать это сейчас можно только за счет таких же нищих граждан. В ближайшее время тем же должникам сначала откажут в начислении государственных субсидий на оплату услуг ЖКХ, а затем займутся вопросом лишения этой категории граждан пособий и даже пенсий. В планах государства продавать с аукциона жилье неплательщиков», - сказал он.

В заключение эксперт добавил, что если Киев продолжит в таком духе, то в скором времени отнимет у простых украинцев последние шаровары.

Вот так, сначала власти Украины довели жителей до нищеты, а теперь хотят отнять у них крышу над головой. Поэтому нет ничего удивительного, что едва ли не каждый украинец стремится покинуть страну.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





135
Источник
Похожие новости
28 августа 2021, 05:30
На Львовщине найден труп американского военного
28 августа 2021, 20:10
«ЭМ»: выстраивается новый формат антироссийского блока
29 августа 2021, 09:55
eNews: Молдова и Украина убили промышленность по дороге в ЕС
29 августа 2021, 08:05
«Если бы у нас была ядерная кнопка, никакой москаль не полез бы на украинскую землю» — «Свобода» провела митинг на Банковой
29 августа 2021, 11:45
Украина согласилась отложить транспортную блокаду Приднестровья
30 августа 2021, 00:35
Киев не сдавать!
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 августа 2021, 12:25
Зеленский в день выступления Путина тоже сделал заявления. Сквозь слёзы смеются даже украинцы
26 августа 2021, 00:20
Украинцы "пропустили" русские рейсы из Кабула. Политолог не скрыл разочарования: "Каша в голове!"
28 августа 2021, 00:55
Русских попытались подловить с земли. Провокация в Сирии провалилась
25 августа 2021, 03:15
"Грантоеды" идут на восток. США хотят перенести в Донбасс схему внешнего управления Украиной
26 августа 2021, 13:10
Поставили ультиматум: кто заставил украинцев отказаться от эвакуации из Афганистана на самолетах РФ
27 августа 2021, 02:55
Дочери казненного президента, подарившего Афганистану "золотой век", предупредили мир
23 августа 2021, 22:50
"Мне было стыдно": Киевлянка напомнила Зеленскому об этикете после его встречи с Меркель
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.