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Власти Украины решили пополнить казну за счет нищих жителей страны
30 августа 2021, 07:00 • 135 • Украина
На Украине с момента объявления карантина из-за COVID-19 действует мораторий на принудительное отключение должников от услуг ЖКХ. Однако, как говорится, рано или поздно все хорошее заканчивается.
Так, уже с 1 сентября текущего года в отношении граждан, которые не могут погасить долги за электричество, воду, газ и отопление, будут применяться штрафные санкции. В частности, у украинцев, игнорирующих оплату по квитанциям более трех месяцев, будут арестовывать движимое и недвижимое имущество.
Стоит отметить, что многие эксперты называют нововведение «издевательством над здравым смыслом». В частности, такого мнения придерживается киевский экономист Борис Лищук.
«Действующая власть крайне заинтересована в пополнении нищей украинской казны, а сделать это сейчас можно только за счет таких же нищих граждан. В ближайшее время тем же должникам сначала откажут в начислении государственных субсидий на оплату услуг ЖКХ, а затем займутся вопросом лишения этой категории граждан пособий и даже пенсий. В планах государства продавать с аукциона жилье неплательщиков», - сказал он.
В заключение эксперт добавил, что если Киев продолжит в таком духе, то в скором времени отнимет у простых украинцев последние шаровары.
Вот так, сначала власти Украины довели жителей до нищеты, а теперь хотят отнять у них крышу над головой. Поэтому нет ничего удивительного, что едва ли не каждый украинец стремится покинуть страну.
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