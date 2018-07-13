Власти Украины рассматривают повышение цен на газ, чтобы не допустить дефолта

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КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что уже год ведет дискуссии с Международным валютным фондом (МВФ) по поводу цены на газ на Украине, чтобы получить очередной кредит.

Он допустил повышение тарифов для населения, чтобы предотвратить экономическую катастрофу.

Он напомнил, что для промышленности газ стоит около 10 тыс. гривен (около $385) за 1 тыс. кубомеров, для населения - около 7 тыс. гривен (примерно $267).

"Речь идет о том, чтобы уравнять цену на газ и сделать ее единой. Я категорически с этим не согласен, и мы уже год ведем дискуссию с Международным валютным фондом. <...> Нужны адекватные компенсаторы. <...> Но что такое невозможность обслуживать внешние долги? Это дефолт. Поэтому сейчас мы в переговорах, мы ищем компромиссные варианты, чтобы в первую очередь защитить интересы украинских граждан и Украины", - отметил Гройсман в пятницу, выступая в Верховной раде.

По его словам, повышение цен на газ может быть только вынужденным шагом, "чтобы не допустить экономической катастрофы и нищеты для украинских граждан в случае дефолта". "Я буду просить консультаций с лидерами фракций (в Раде) по этому вопросу. И буду просто показывать два сценария, три сценария, на которые мы можем пойти", - отметил премьер.

В проекте прогноза социального и экономического развития на 2019-2021 годы Минэкономики Украины прогнозирует рост цен на газ для населения на 18% в этом году. В 2019 году правительство ожидает подорожания газа на 5-8%, в 2020 году - на 14%.

В Международном валютном фонде заявляют, что украинские власти должны откорректировать цены на газ на внутреннем рынке до уровня цен на импорт. В МВФ считают, что рыночные цены на газ будут стимулировать реализацию мер по энергосбережению и способствовать эффективному размещению ресурсов.

Повышение цены газа для населения, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%. Правительство Украины считает такое резкое повышение неоправданным. Киев сейчас находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу, из-за чего фонд решил пока не выделять Украине очередной транш кредита.

Последний меморандум о сотрудничестве Украина и МВФ подписали в марте 2015 года. В течение четырех лет фонд должен выделить Украине $17,5 млрд. В рамках этой программы украинское правительство получило уже четыре транша на общую сумму $8,7 млрд. Последний из них - 5 апреля 2017 года на сумму $1 млрд.

И.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова 11 июня сообщила, что Украина может получить очередной транш от МВФ осенью этого года. Киев рассчитывает получить не менее $2 млрд.

Правительство должно было повысить цену на газ для населения еще этой весной, но не стало делать это ни 1 апреля, ни - после отсрочки - 1 июня. Согласно решению, принятому правительством, цена на газ будет действовать без изменений по меньшей мере до 1 августа.

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