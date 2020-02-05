Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Есть ли шанс на объединение России, Белоруссии и Украины: о моменте истины
Разборки самозванцев: Украинские раскольники выгнали лжепатриарха Денисенко из &...
Моляков получил думский мандат врио главы Чувашии
«Могут только погибать»: немецкий наемник раскритиковал ВСУ
Главная / Украина

Власти Украины прокомментировали фото Киану Ривза в учебнике истории

05 февраля 2020, 15:39  •  163 • Украина
Министр образования и науки Украины Анна Новосад прокомментировала случай с обнаружением в одном из украинских учебников по истории изображения с актёром Киану Ривзом.
 
©mon.gov.ua
 

«Мемчик в учебнике вместо оригинальной фотографии — это всё, что нужно знать о подходе многих издателей к созданию и верстке учебников», — написала Новосад в своём Facebook.

Как отметила министр, к сожалению, она ещё не видела на Украине «ни одного учебника без ляпов, где уважается авторство всех визуальных материалов (и не только визуальных)».

«Сейчас учителя уже сами заказывают учебники, формат экспертизы меняли непомерное количество раз. Глобальную коррупцию — преодолели. Качество — не появилось», — сказала она. 

По её словам, министерство пошло на реорганизацию Института модернизации содержания образования и создание Украинского института развития образования (УИРО), который должен пересмотреть критерии отбора и экспертизы.

«Я надеюсь, что качественно новый результат мы сможем получить уже для учебников 5-х классов», — добавила она.

Создатели украинского учебника «Всемирной истории» за 10 класс разместили в разделе «Соединённые Штаты Америки в межвоенный период» обработанную в фотошопе фотографию, на которой изображён актёр Киану Ривз.

По заявлению авторов учебника, такая фотография появилась там намеренно, чтобы привлечь внимание учеников.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



163
Источник
Похожие новости
05 февраля 2020, 15:54
«Слуг народа» выводят в расход
04 февраля 2020, 23:24
Эксперт прокомментировал законопроект о сокращении числа депутатов Рады
05 февраля 2020, 15:39
Власти Украины прокомментировали фото Киану Ривза в учебнике истории
04 февраля 2020, 23:24
МЭР России оценило решение ВТО по спору с Украиной об импорте вагонов
04 февраля 2020, 21:39
Саакашвили считает, что Украина "будет распадаться" без корректировки политической системы
05 февраля 2020, 09:09
Спикер Рады отметил необходимость доработки законопроекта о медиа
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 февраля 2020, 06:09
Дайджест СМИ: Как Эрдоган предал Путина, почему Россия встала на защиту Крыма
05 февраля 2020, 02:39
«Не разобрался в сути вопроса»: Макрон обвинил Россию в попытках «интерпретировать Вт...
05 февраля 2020, 06:09
Российская авиакомпания отказалась вывозить из Китая незалежников (Руслан Осташко)
05 февраля 2020, 02:54
"Разумнее было бы промолчать": Украинский политолог указал на ошибку Зеленс...
05 февраля 2020, 09:24
"Климатическая бомба": Американские учёные раскрыли "всю правду" ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 января 2020, 05:54
"Надо выметать": Керченские чиновницы уволились после слов Путина о чиновниках-хамах
01 февраля 2020, 22:40
Вляпались в историю: провал Зеленского ставит под вопрос российско-украинские отношения
03 февраля 2020, 08:39
Медведевский отзыв
30 января 2020, 16:54
Европейская сказка для Прибалтики закончится 1 февраля
31 января 2020, 22:09
Новое столкновение — спустя 107 лет: Правительство США обвинили в сокрытии фактов о "Титанике"
02 февраля 2020, 21:28
Россия разворачивает большую стройку. На триллион
02 февраля 2020, 03:24
В Госдуме оценили идею Киева продавать воду в Крым
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.