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Власти Украины поставили ультиматум по водной блокаде Крыма

22 мая 2021, 21:30  •  42 • Политика
Украина выдвинула условие возобновления поставок воды в Крым. Киев требует "демилитаризации и деоккупации" полуострова.
В Киеве назвали условия возобновления подачи воды в Крым, которая была перекрыта властями Украины в 2014 году. С заявлением по этому поводу выступил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
Речь идёт о воде, которая поступала на полуостров по Крымскому каналу. После того, как жители Крыма проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией, Киев в качестве мести приказал перекрыть подачу воды.
На днях директора департамента информации и печати МИД России Илья Тимохов отметил, что водная блокада способствуют росту напряженности и может привести к гуманитарной катастрофе. На это в МИД Украины ответили, что возобновят подачу воды только после "демилитаризации и деоккупации" полуострова.
Водных ресурсов для бытового пользования в Крыму достаточно. Проблема обострилась из-за его массированной милитаризации,
- заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
Напомним, что в Киеве оправдывают свои попытки заморить жителей Крыма тем, что это Россия должна обеспечивать полуостров водой. И после этого власти Украины удивляются тому, что жители полуострова негативно к ним относятся.
Напомним, что за время своего воссоединения с Россией жители Крыма уже пережили продуктовую блокаду, когда украинские националисты грабили въезжающих на полуостров людей, и энергоблокаду, когда радикалы взорвали опоры ЛЭП и оставили полуостров без света. Открытие энергомоста и поста через Керченский пролив решило эти проблемы. Теперь осталась лишь проблема воды, которая медленно, но верно тоже решается.

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