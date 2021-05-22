Украина выдвинула условие возобновления поставок воды в Крым. Киев требует "демилитаризации и деоккупации" полуострова.

В Киеве назвали условия возобновления подачи воды в Крым, которая была перекрыта властями Украины в 2014 году. С заявлением по этому поводу выступил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Речь идёт о воде, которая поступала на полуостров по Крымскому каналу. После того, как жители Крыма проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией, Киев в качестве мести приказал перекрыть подачу воды.

На днях директора департамента информации и печати МИД России Илья Тимохов отметил, что водная блокада способствуют росту напряженности и может привести к гуманитарной катастрофе. На это в МИД Украины ответили, что возобновят подачу воды только после "демилитаризации и деоккупации" полуострова.

Водных ресурсов для бытового пользования в Крыму достаточно. Проблема обострилась из-за его массированной милитаризации,

- заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Напомним, что в Киеве оправдывают свои попытки заморить жителей Крыма тем, что это Россия должна обеспечивать полуостров водой. И после этого власти Украины удивляются тому, что жители полуострова негативно к ним относятся.

Напомним, что за время своего воссоединения с Россией жители Крыма уже пережили продуктовую блокаду, когда украинские националисты грабили въезжающих на полуостров людей, и энергоблокаду, когда радикалы взорвали опоры ЛЭП и оставили полуостров без света. Открытие энергомоста и поста через Керченский пролив решило эти проблемы. Теперь осталась лишь проблема воды, которая медленно, но верно тоже решается.