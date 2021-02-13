Власти Украины лишили свой народ вакцины от коронавируса

Правительство Украины в очередной раз продемонстрировало свою готовность жертвовать всем, лишь бы не принимать помощь со стороны России, на которую правительство самостоятельно навесило ярлык государства-агрессора. Накануне вышло постановление, запрещающее регистрацию вакцины или других профилактических средств от коронавируса российского производства. Обоснование одно, Россия – это государство-агрессор. Ну, а что еще надо для обоснования, да?Ведь куда важнее поддерживать на Украине американскую мысль об «этих злых русских», нежели беспокоиться о решении действительно значимых и актуальных вопросов. Куда нужнее в очередной раз сказать, что Россия – это плохо, чем подумать о благополучии и здоровье своего народа. К сожалению это даже не сарказм, а уже устоявшееся поведение правительства Украины.Плевать, что эпидемиологическая эффективность вакцины уже установлена и составляет 91,6%. Плевать, что об этом сообщил авторитетный международный медицинский журнал The Lancet и даже раннее враждебно настроенные западные СМИ перестали безосновательно ругать российскую вакцину. Плевать, в конце концов и на украинцев, у которых нет другой альтернативы и у них, по сути, отбирают единственную возможность нормально защититься от коронавирусной инфекции в ближайшее время.В первую очередь Киев думает о том, как протолкнуть антироссийские взгляды, а не о том, как поднять страну с колен и, к сожалению, такая политика ведет исключительно к губительным последствиям. При этом в Верховной Раде многие выступают за российскую вакцину, особенно сейчас, когда не осталось никаких сомнений в ее безопасности и эффективности. Но оппозиционный голос в Незалежной предпочитают игнорировать или вовсе его затыкать – как в случае с недавним закрытием трех оппозиционных телеканалов.