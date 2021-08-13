Власти Украины изобличили сами себя в попытке "уесть" главу МИД России Сергея Лаврова с его цитатой о Крыме. Украинский коллега Лаврова привёл цитату Ганди, не подумав о том, что она красноречиво описывает всё, что делает Киев последние годы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на слова Лаврова о Крыме. Последний назвал инициированную Киевом "Крымскую платформу" шабашем, на котором страны Запада потворствуют украинским неонацистам.

Кулеба заявил, что он рад "нервной реакции" Москвы. Он привёл цитату известного индийского мыслителя Махатмы Ганди: "Сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете".

РФ успешно преодолела первые две стадии и находится на третьей,

- отметил украинский политик.

Он также заявил, что в настоящее время Украина исправляет ошибку, допущенную в 2014 году, - создаёт механизмы "деоккупации" полуострова.

Примечательно, что приведённые Кулебой слова Ганди прекрасно отражают украинскую политику, которая, пропустив первую стадию, сразу же перешла к высмеиванию России и борьбе с ней в попытках вернуть Крым.

Отметим, что украинские политики постоянно говорят об "оккупации" Крыма, хотя решение о воссоединении с Россией приняли сами крымчане. Об этом, в частности, свидетельствуют западные санкции в отношении жителей полуострова. Если бы крымчан действительно принудили к переходу под юрисдикцию России, то не было бы никакого смысла наказывать их санкциями за "неправильное решение".