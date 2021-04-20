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Власти Украины ищут возможности избавиться от влияния российских СМИ
20 апреля 2021, 16:35 • 108 • Политика
Граждане Незалежной вопреки всяческим запретам интересуются альтернативной точкой зрения из РФ
Несмотря на разные санкции и блокировки киевского режима российские СМИ все еще присутствуют на территории Украины при помощи новых технологий. На это пожаловался министр культуры и информполитики Александр Ткаченко.
"Мы знаем, что цифры достаточно большие, особенно в некоторых регионах, по просмотру непосредственно российских медиа через разные платформы", – цитирует "РБК-Украина" чиновника.
Кроме того, сокрушается пан Ткаченко, российская повестка "часто подхватывается" местными СМИ. Исходя из этого, отметил министр, еще более актуальным стал вопрос создания центров противодействия фейкам и дезинформации. Именно против "кремлевских медиа" нужно бороться внутри Незалежной, подчеркнул он.
В связи с этим пан Ткаченко пообещал больше не блокировать украинские оппозиционные СМИ. А то, что санкции СНБО были ранее наложены на каналы Newsone, 112 и ZIK, так это исключительный случай, имеющий отношение к деятельности главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.
Также министр выразил надежду, что когда-нибудь мова станет популярной в быту населения соборной и объявил себя сторонником "ласковой украинизации".
Накануне представители пропрезидентской партии в Верховной раде "Слуга народа" призвали Владимира Зеленского к разрыву отношений с Москвой, сообщает издание "Общественная служба новостей". Член комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров считает, что политсила главы государства таким образом пытается просто прикрыть собственные неудачи и неэффективную работу.
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