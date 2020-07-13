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Власти Токио придумали, как заставить закрыться клубы и бары. Пришлось обойти закон

13 июля 2020, 01:00  •  97 • В мире
Клубы, бары и другие ночные заведения заставили закрыться в Токио. По закону это сделать было нельзя, но получилось его обойти.
В столице Японии зарегистрировано несколько сотен новых случаев коронавируса. Всплеск произошёл среди людей в возрасте 20-30 лет - тех, кто часто посещает ночные заведения и бывает в так называемых развлекательных районах Токио Синдзюку и Икебукуро. Но юридически обязать владельцев не открывать клубы и бары власти не могут. Пришлось обойти закон.
Хозяевам заведений стали выплачивать по полмиллиона йен (эквивалентно почти 331 тысяче рублей), если двери останутся закрыты для посетителей на 10 дней и более, пишет The Guardian. А вот если бар или ресторан будет продолжать работать и у кого-то из посетителей позднее выявят COVID-19, то владельца этой точки общепита оштрафуют на 100 тысяч йен (чуть более 66 тысяч рублей). В условиях экономического кризиса это больно ударит по бюджету бизнесменов.
Представитель Японской ассоциации бизнеса ночных развлечений Каори Кога выразила сожаление сложившейся ситуацией. Она призналась, что владельцы баров, ресторанов, кафе и клубов пытаются соблюдать все меры предосторожности, но это не всегда получается.
"Многие в нашей отрасли вынуждены работать, чтобы выжить", - заявила Кога.

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