Власти США запаниковали из-за русского гиперзвукового оружия. Экс-глава американского управления по аэронавтике Майкл Гриффин на фоне постоянно культивируемых в Америке вбросов об "агрессии" России утверждает: в случае реального удара со стороны нашей страны США защититься не смогут.

В отчёте исследовательской службы конгресса утверждается, что США в сфере производства гиперзвукового оружия отстают от России и Китая на несколько лет. По данным портала Military Watch, Соединённые Штаты работают как минимум над восемью отдельными программами гиперзвуковых ракет и даже готовы потратить только на исследования в области гиперзвукового оружия $3,2 млрд. Однако до сих пор не смогли создать эффективного оружия.

Как сообщает портал, в документе также указаны слова Майкла Гриффина, который признаёт, что американская армия не располагает оружием, представляющим угрозу для России и Китая. Кроме того, по его словам, Пентагон не способен защитить американцев от русского оружия, что не может не вызывать тревогу конгресса.