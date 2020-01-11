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Власти США "объявили войну" второй линии "Турецкого потока"
11 января 2020, 17:39 • 291 • Политика
США выступают против второй линии газопровода "Турецкий поток", предназначенной для доставки газа через Болгарию. "Мы считаем, что это даёт России возможность влиять на Европу", - заявил замглавы Госдепа по политическим вопросам.
Власти США "объявили войну" второй линии газопровода "Турецкий поток", которая должна соединить Россию и Болгарию. О том, что США против строительства трубопровода, заявил заместитель американского госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл в интервью Болгарскому национальному радио (БНР).
Замглавы Госдепа заявил, что США рассматривают газопровод как геостратегический проект России. По словам Дэвида Хейла, строительство российского газопровода якобы направлено на то, чтобы "разделить Европу" и "дестабилизировать Украину".
Напомним, что США сами хотят продавать Европе сжиженный природный газ, который ощутимо дороже российского газа и требует наличия специальных терминалов. В свою очередь, Болгария уже один раз лишилась возможности стать страной-транзитером российского газа из-за желания угодить ЕС, и трубу получила Турция, а вскоре получит и Германия.
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