Власти США "объявили войну" второй линии "Турецкого потока"

Власти США "объявили войну" второй линии газопровода "Турецкий поток", которая должна соединить Россию и Болгарию. О том, что США против строительства трубопровода, заявил заместитель американского госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл в интервью Болгарскому национальному радио (БНР).

"США против второй линии газопровода "Турецкий поток", предназначенной для доставки газа для Юго-Восточной Европы через Болгарию", - сказал он.

Замглавы Госдепа заявил, что США рассматривают газопровод как геостратегический проект России. По словам Дэвида Хейла, строительство российского газопровода якобы направлено на то, чтобы "разделить Европу" и "дестабилизировать Украину".

"Мы считаем, что это даёт России возможность влиять на Европу", - сказал американский чиновник.

Напомним, что США сами хотят продавать Европе сжиженный природный газ, который ощутимо дороже российского газа и требует наличия специальных терминалов. В свою очередь, Болгария уже один раз лишилась возможности стать страной-транзитером российского газа из-за желания угодить ЕС, и трубу получила Турция, а вскоре получит и Германия.