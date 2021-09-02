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Власти США пытаются спрятать информацию о миллиардах, потраченных на Афганистан
02 сентября 2021, 16:35 • 27 • Политика
Власти США пытаются скрыть информацию о десятках миллиардов долларов, которые государство потратило во время военной кампании в Афганистане.
Белый дом уже начал удалять все публичные записи об афганских военных расходах на сумму 82,9 млрд долларов. Администрация президента приказала другим ведомствам почистить официальные записи о тратах на Афганистан, а Госдеп распорядился убрать все упоминания о поставках оружия и военной техники в эту страну.
Попытка скрыть тот факт, что власти США фактически вооружили талибов*, происходит на фоне открытой демонстрации захваченной американской техники боевиками.
По информации Счётной палаты США, только с 2003 по 2016 год Америка поставила силам безопасности Афганистана 208 самолётов, почти 76 тыс. автомобилей и 600 тыс. единиц оружия. Весь этот арсенал в конечном итоге оказался в руках "Талибана"*.
- пишет журналист Валентин Богданов в Telegram.
Скриншот:Telegram/Валентин Богданов
Отметим, что сведения, приведённые WikiLeaks, демонстрируют колоссальные денежные вливания США в афганскую операцию, которые измеряются даже не миллиардами, а триллионами долларов.
Так, согласно порталу, специализирующемуся на утечках, за последние 20 лет американцы потратили 21 трлн долларов на "слежку, репрессии и военщину". Из них 16 трлн пошли непосредственно на войну в Афганистане, 3 трлн - на ветеранские программы, 949 млрд - на структуру безопасности.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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