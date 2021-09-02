Власти США пытаются спрятать информацию о миллиардах, потраченных на Афганистан

Власти США пытаются скрыть информацию о десятках миллиардов долларов, которые государство потратило во время военной кампании в Афганистане.

Белый дом уже начал удалять все публичные записи об афганских военных расходах на сумму 82,9 млрд долларов. Администрация президента приказала другим ведомствам почистить официальные записи о тратах на Афганистан, а Госдеп распорядился убрать все упоминания о поставках оружия и военной техники в эту страну.

Попытка скрыть тот факт, что власти США фактически вооружили талибов*, происходит на фоне открытой демонстрации захваченной американской техники боевиками.

По информации Счётной палаты США, только с 2003 по 2016 год Америка поставила силам безопасности Афганистана 208 самолётов, почти 76 тыс. автомобилей и 600 тыс. единиц оружия. Весь этот арсенал в конечном итоге оказался в руках "Талибана"*.

Госдеп посоветовал другим агентствам проверять свои веб-ресурсы на предмет содержания, которое уточняет размах сотрудничества между Афганистаном и правительством США. О безопасности они заботятся. Ага,

- пишет журналист Валентин Богданов в Telegram.

Скриншот:Telegram/Валентин Богданов

Отметим, что сведения, приведённые WikiLeaks, демонстрируют колоссальные денежные вливания США в афганскую операцию, которые измеряются даже не миллиардами, а триллионами долларов.

Так, согласно порталу, специализирующемуся на утечках, за последние 20 лет американцы потратили 21 трлн долларов на "слежку, репрессии и военщину". Из них 16 трлн пошли непосредственно на войну в Афганистане, 3 трлн - на ветеранские программы, 949 млрд - на структуру безопасности.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.