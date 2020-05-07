Власти США послали индейцам мешки для трупов вместо лекарств - NBC News

Власти США отправили индейцам вместо медикаментов и средств защиты от коронавируса коробку с мешками для трупов. Подробности скандальной истории сообщает NBC News.

Инцидент произошёл в Сиэтле. Директор Индейского совета здоровья Эстер Лусеро ещё в марте запросила у местных и федеральных властей США медикаменты и средства защиты в связи с набирающей обороты эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Ответа пришлось ждать довольно долго. Однако когда он всё-таки пришёл, легче нисколько не стало. Вместо помощи американские власти выслали индейцам коробку с мешками для трупов.

"Они о индейцах всегда заботились, раньше одеяла им привозили и истребляли бизонов, которые вытаптывали индейские огороды", - комментирует в Twitter @_TracTorist_. "Это грустно и неправильно", - добавляет @Oma_Hamou. "Неизменный стиль", - отмечает @near_b1rd.

Напомним, что США сейчас находятся на первом месте в мире по количеству случаев заражения коронавирусом - более 1,2 миллиона. От болезни уже скончались 71 463 американца. При этом американские СМИ полагают, что эта цифра сильно занижена.

Фото: скриншот Twitter/@spacelordrock