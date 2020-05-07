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Власти США послали индейцам мешки для трупов вместо лекарств - NBC News

07 мая 2020, 11:10  •  12 • Политика
На просьбу Индейского совета здоровья о лекарствах и средствах защиты от коронавируса власти США ответили посылкой с мешками для трупов, сообщает NBC News.
Власти США отправили индейцам вместо медикаментов и средств защиты от коронавируса коробку с мешками для трупов. Подробности скандальной истории сообщает NBC News.
Инцидент произошёл в Сиэтле. Директор Индейского совета здоровья Эстер Лусеро ещё в марте запросила у местных и федеральных властей США медикаменты и средства защиты в связи с набирающей обороты эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Ответа пришлось ждать довольно долго. Однако когда он всё-таки пришёл, легче нисколько не стало. Вместо помощи американские власти выслали индейцам коробку с мешками для трупов.
"Они о индейцах всегда заботились, раньше одеяла им привозили и истребляли бизонов, которые вытаптывали индейские огороды", - комментирует в Twitter @_TracTorist_.
"Это грустно и неправильно", - добавляет @Oma_Hamou.
"Неизменный стиль", - отмечает @near_b1rd.
Напомним, что США сейчас находятся на первом месте в мире по количеству случаев заражения коронавирусом - более 1,2 миллиона. От болезни уже скончались 71 463 американца. При этом американские СМИ полагают, что эта цифра сильно занижена.
Фото: скриншот Twitter/@spacelordrock

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