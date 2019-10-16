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Власти США пошли на сделку с "Аль-Каидой": противница Трампа надеется разыграть "террористический" козырь

16 октября 2019, 16:24  •  33 • Политика
Габбард обвинила власти США в использовании "Аль-Каиды" в борьбе с Асадом. Таким образом, она выступила с сенсационным, хоть и известным заявлением, надеясь разыграть "террористический" козырь.
Претендент на пост президента США от Демократической партии конгрессмен Тулси Габбард заявила, что власти США используют террористов "Аль-Каиды" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена), пытаясь справиться с правительством Башара Асада в Сирии. В то же время сама Габбард обещает, что такой подход в случае его победы на выборах будет забыт. Тут стоит сразу напомнить, что именно при власти Демократической партии в США ранее террористы были инструментом борьбы не только в Сирии, но и в других частях мира. Но вернемся к Габбард.
Конгрессмен прямо говорит, что террористы стали наземными войсками США в сирийской войне.
Другая часть обещаний конгрессмена - это влияние на Саудовскую Аравию. Она обещает, что саудиты отменят санкции против Йемена, а также ограничения в отношении Сирии, которые вызвали голод в стране.
Наконец, отдельно Габбард высказалась о работе газеты New York Times, заявив, что это "актив России" и "защитник Асада". Другими словами, легитимного лидера Сирии Башара Асада конгрессмен все же не поддерживает...

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