|
Власти США пошли на сделку с "Аль-Каидой": противница Трампа надеется разыграть "террористический" козырь
16 октября 2019, 16:24 • 33 • Политика
Габбард обвинила власти США в использовании "Аль-Каиды" в борьбе с Асадом. Таким образом, она выступила с сенсационным, хоть и известным заявлением, надеясь разыграть "террористический" козырь.
Претендент на пост президента США от Демократической партии конгрессмен Тулси Габбард заявила, что власти США используют террористов "Аль-Каиды" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена), пытаясь справиться с правительством Башара Асада в Сирии. В то же время сама Габбард обещает, что такой подход в случае его победы на выборах будет забыт. Тут стоит сразу напомнить, что именно при власти Демократической партии в США ранее террористы были инструментом борьбы не только в Сирии, но и в других частях мира. Но вернемся к Габбард.
Конгрессмен прямо говорит, что террористы стали наземными войсками США в сирийской войне.
Другая часть обещаний конгрессмена - это влияние на Саудовскую Аравию. Она обещает, что саудиты отменят санкции против Йемена, а также ограничения в отношении Сирии, которые вызвали голод в стране.
Наконец, отдельно Габбард высказалась о работе газеты New York Times, заявив, что это "актив России" и "защитник Асада". Другими словами, легитимного лидера Сирии Башара Асада конгрессмен все же не поддерживает...
Подпишитесь на нас
Загрузка...
33
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 октября 2019, 06:24
|
16 октября 2019, 09:54
|
15 октября 2019, 01:24
|
14 октября 2019, 12:24
|
13 октября 2019, 20:09
|
13 октября 2019, 02:28
|
12 октября 2019, 08:24