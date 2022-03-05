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Власти США отреклись от заявлений об убийстве Путина: "Это не позиция правительства"
05 марта 2022, 00:30 • 30 • Политика
Администрация США заявила, что не поддерживает высказывания Грэма о Путине. "Это не позиция правительства Соединенных Штатов", - поспешила оправдаться Псаки.
Власти США оперативно отреклись от заявлений сенатора Линдси Грэма, призвавшего к убийству президента России Владимира Путина. С соответствующим заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Речь идёт о сообщении американского сенатора в социальной сети Twitter. Он заявил, что человек, который "уберет" Путина, "окажет стране и миру большую услугу". После этого сенатор спросил, есть ли в России свой Брут или Клаус Штауффенберг – убийца Юлия Цезаря и Адольфа Гитлера соответственно.
- поспешно отреклась от заявлений сенатора Псаки.
Ранее с возмущение по поводу высказываний сенатора выступил посол России в США Анатолий Антонов. Он назвал слова Линдси Грэма преступными и потребовал официальных объяснений и решительного осуждения этих заявлений.
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