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Власти США обвинили Путина в создании нового СССР "в качестве наследия"

08 декабря 2021, 03:40  •  92 • Политика
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что возможный военный конфликт с Украиной обернется большой кровью для России. Политик считает, что Путин хочет воссоздать заново Советский Союз.
Американские власти приписали президенту России Владимиру Путину "воссоздание Советского союза". Такое мнение высказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время слушаний в сенате, сообщает РИА Новости.
По словам политика, лидер России хочет создать новый СССР "в качестве наследия".
"Кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен съеденным или он решит пойти дальше?" — цитирует издание госпожу Нуланд.
Она также заговорила о возможной войне с Украиной, которую власти США приписывают России. По мнению Виктории Нуланд, вторжение в Незалежную обойдется большой кровью, потому что украинская армия сейчас хорошо подготовлена. Политик заявила, что "война с Украиной будет чрезвычайно кровопролитной для России".
7 декабря Владимир Путин и американский президент Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. Они обсуждали, в том числе, и Украину. Также лидеры двух стран поговорили о дипломатических отношениях.

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