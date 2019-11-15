Власти США написали письмо с угрозами в Египет из-за русских поставок. И замолчали

Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер направили в адрес министра обороны Египта письмо с угрозами, пишет The Wall Street Journal. В нём они предостерегали египетского коллегу от заключения контракта с Россией на покупку истребителей Су-35. Российские журналисты попытались уточнить эту информацию у американских представителей. Но ни в Минобороны США, ни в Госдепе не стали затруднять себя ответом, пишет ТАСС.

В Пентагоне сослались на Госдеп. А в Госдепе сказали, что статья The Wall Street Journal не будет оцениваться.

С другой стороны, внешнеполитическое ведомство США продолжает транслировать позицию о противодействии с Россией. В ответе для ТАСС там заявили, что всем партнёрам Вашингтона рекомендовано отказаться от сделок с Москвой в области разведки и обороны. В противном случае сотрудничество может привести к санкциям в рамках закона CAATSA.