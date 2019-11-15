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Власти США написали письмо с угрозами в Египет из-за русских поставок. И замолчали
15 ноября 2019, 20:39 • 73 • Политика
По информации The Wall Street Journal, власти США - Госдеп и Пентагон - направили в Египет письмо с угрозами, заявив, что сделки по Су-35 не должно случиться. Иначе русские поставки обернутся санкциями. Комментировать сообщения в Пентагоне и Госдепе не стали - просто замолчали.
Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер направили в адрес министра обороны Египта письмо с угрозами, пишет The Wall Street Journal. В нём они предостерегали египетского коллегу от заключения контракта с Россией на покупку истребителей Су-35. Российские журналисты попытались уточнить эту информацию у американских представителей. Но ни в Минобороны США, ни в Госдепе не стали затруднять себя ответом, пишет ТАСС.
В Пентагоне сослались на Госдеп. А в Госдепе сказали, что статья The Wall Street Journal не будет оцениваться.
С другой стороны, внешнеполитическое ведомство США продолжает транслировать позицию о противодействии с Россией. В ответе для ТАСС там заявили, что всем партнёрам Вашингтона рекомендовано отказаться от сделок с Москвой в области разведки и обороны. В противном случае сотрудничество может привести к санкциям в рамках закона CAATSA.
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