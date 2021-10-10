Власти США грозят "Северному потоку - 2" новыми санкциями: Эксперты им не верят

Политики в США грозят газопроводу "Северный поток - 2" новыми санкциями, но эксперты не верят в их слова.

Американский конгрессмен Майкл Маккол потребовал ввести новые санкции против России, обвинив последнюю в росте цен на газ в Европе. Ситуацию в интервью изданию "ПолитЭксперт" прокомментировал политолог-американист Юрий Рогулёв.

Он пояснил, что компания "Газпром" добросовестно выполняет свои контракты. Никаких ограничений против Европы никто не вводил, однако Вашингтон использует любой повод, чтобы настроить своих партнеров против Москвы. Подобные угрозы также являются уколом в адрес администрации президента США Джо Байдена, которая отказалась от дальнейшего давления на проект "Северный поток - 2".

"Я не думаю, что администрация Байдена будет следовать таким санкционным призывам, у нее сейчас предостаточно других проблем", - указал Рогулев.

Любое коммерческое сотрудничество между Европой и Россией американцы воспринимают в штыки с 70-х годов прошлого века, когда ФРГ объявила новую восточную политику. Дело не только в потере ринка. Штаты пытаются изолировать Россию, вынуди европейцев смотреть в другую сторону.

"Но санкции в отношении "Северного потока - 2" бессмысленны. Газ все равно будет идти, а трубопровод - работать", - резюмировал эксперт.

В Госдепартаменте США недавно заявили, что они продолжают считать газопровод "Северный поток - 2" геополитическом проектом России. Более того, Вашингтон якобы готов вводить новые санкции против Москвы.

Депутат Государственной думы Олег Морозов назвал подобные угрозы результатом "политического похмелья" и "запылившимся пропагандистским приёмом", в котором нет ничего нового. В Вашингтоне понимают, что уже невозможно остановить запуск "Северного потока - 2".

"Для США пойти на стратегическую остановку "СП-2" любыми средствами, которые у них есть, означает обвал отношений между Европой и Америкой. Это будет подрыв НАТО, западной солидарности, и вряд ли на это кто-то пойдёт", - заявил парламентарий в интервью, данном РИА ФАН.

Как ранее заявил телеканалу "360" экономист Андрей Колганов, за счет "Турецкого потока" и "Северного потока - 2" Россия может создать альтернативные маршруту для поставок газа. Это позволит игнорировать украинский маршрут.

"Турецкий поток" также позволяет значительно упростить транзит газа в Турцию и на Балканы.

"У нас появились такие возможности маневра. И это, конечно, делает эту ветку весьма значимой для наших поставок газа", - пояснил эксперт.