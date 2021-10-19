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Власти Шотландии официально отказались от матерей
19 октября 2021, 14:05 • 121 • Политика
Власти Шотландии отказались использовать слово "мать" в законах о материнстве ради повышения рейтинга в "Индексе равенства" организации по защите прав гомосексуалистов.
В Шотландии официально перестанут использовать слово "мать" в законодательстве, касающемся материнства. От "матерей" отказались и в документах, посвящённых отпуску по уходу за ребёнком. Теперь слово "мать" заменят на термин "супруг", "партнёр" (в том числе и в союзах гомосексуалистов) или "беременная женщина".
Как уточняет Daily Mail, такую инициативу продавил постоянный секретарь кабинета министров Лесли Эванс. А всё ради того, чтобы повысить рейтинг Шотландии в "Индексе равенства на рабочих местах", который составляет международная организация по защите прав гомосексуалистов Stonewall. В ней властям Шотландии настоятельно порекомендовали избавиться от терминов с гендерными маркерами в документах и декларациях.
Решение об отказе от слова "мать" тут же получило широкий общественный резонанс. Власти подверглись резкой критике и обвинениям в экстремизме.
Депутат Тоня Антониацци упрекнула правительство за "вопиющее искажение Закона о равенстве" под диктовку Stonewall.
"Искажение закона таким образом демонстрирует неуважение не только к закону, но и ко всем, кто желает выступить в защиту женщин или кого беспокоит безопасность", - подчеркнула депутат.
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