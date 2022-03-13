Власти Румынии потрясены: Жители панически скупают масло

Власти страны были вынуждены сделать специальное заявление, чтобы остановить стихийную скупку товаров в магазинах.

В Румынии местные чиновники призвали граждан покупать продукты в меру. Поводом для специального обращения к населению стали чрезмерные закупки товаров гражданами, встревоженными новостями о будущем подорожании и дефиците.

Особый спрос возник на подсолнечное масло. Министр сельского хозяйства Адриан Кесною назвал происходящее истерикой.

"Хочу заверить, что в Румынии имеются запасы подсолнечного масла, которых хватит до нового урожая", - заметил он.

Однако пока люди не слышат призывы властей. По сведениям Национальной администрации по защите потребителей, заказы онлайн на поставку масла бьют рекорды. Покупатели приобретают подсолнечное масло тысячами литров.

В правительстве Румынии пообещали народу, что никаких проблем с продуктами в стране не будет.

Местное информагентство Agerpres отмечает, что в стране на этой неделе произошла похожая история, когда на автозаправках возник ажиотажный спрос на топливо из-за слухов о его скором подорожании.