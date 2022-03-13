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Власти Румынии потрясены: Жители панически скупают масло

13 марта 2022, 07:30  •  1104 • В мире
Власти страны были вынуждены сделать специальное заявление, чтобы остановить стихийную скупку товаров в магазинах.
В Румынии местные чиновники призвали граждан покупать продукты в меру. Поводом для специального обращения к населению стали чрезмерные закупки товаров гражданами, встревоженными новостями о будущем подорожании и дефиците.
Особый спрос возник на подсолнечное масло. Министр сельского хозяйства Адриан Кесною назвал происходящее истерикой.
"Хочу заверить, что в Румынии имеются запасы подсолнечного масла, которых хватит до нового урожая", - заметил он.
Однако пока люди не слышат призывы властей. По сведениям Национальной администрации по защите потребителей, заказы онлайн на поставку масла бьют рекорды. Покупатели приобретают подсолнечное масло тысячами литров.
В правительстве Румынии пообещали народу, что никаких проблем с продуктами в стране не будет.
Местное информагентство Agerpres отмечает, что в стране на этой неделе произошла похожая история, когда на автозаправках возник ажиотажный спрос на топливо из-за слухов о его скором подорожании.

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