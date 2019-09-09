Власти России оценили слова Зеленского о разведении сил в Донбассе

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Москва приветствует готовность Киева к разведению сил и средств по линии соприкосновения сторон в Донбассе. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны РФ и Франции в формате "2+2".

"Мы отметили с российской стороны весьма и весьма позитивные заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что он заинтересован в решении через работу "нормандского формата" и контактной группы вопроса о разведении сил и средств на линии соприкосновения, начиная с тех регионов, которые были согласованы еще три года назад лидерами нормандского формата, а затем и на всем протяжении этой линии соприкосновения, - отметил он. - Это в полной мере отвечает ожиданиям всех, кто заинтересован в выполнении минских договоренностей в полном объеме".

По его словам, российская сторона выразила надежду, что "такая позиция президента Украины будет впредь определять курс этой страны на урегулирование в Донбассе" и что заявления отдельных членов его команды, будто "различные аспекты минских договоренностей не устраивают Киев, не имеют юридической и политической силы".

"Мы выразили удовлетворение состоявшимся позавчера обменом "35 на 35", - отметил он. - Мы надеемся, что это добрый знак, который позволит рассчитывать, что параллельно с урегулированием в Донбассе и российско-украинские отношения будут нормализовываться и те агрессивные и антироссийские решения, которые принимал режим Порошенко, будут отозваны с целью обеспечить в наших отношениях взаимное уважение и уважение национальных меньшинств на Украине и в РФ".