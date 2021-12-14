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Власти рассмотрят вопрос снижения стоимости эквайринга для АЗС

14 декабря 2021, 02:40  •  89 • Политика
Регуляторы вслед за предложениями об изменении параметров демпферного механизма на топливо вынесли на обсуждение идею снижения стоимости услуг эквайринга. Об этом говорится в проекте доклада Минэнерго «О ситуации на рынке нефтепродуктов» на имя председателя правительства Михаила Мишустина, который имеется в распоряжении редакции «Известий».
Такие меры, по мнению чиновников, позволят снизить операционные издержки бизнеса и улучшат показатели чистой прибыли.
«Центральным банком совместно с платежными системами прорабатывается вопрос снижения стоимости услуг эквайринга на АЗС для снижения операционных издержек бизнеса и улучшения показателя чистой прибыли», — говорится в документе.
Как заявили «Известиям» в Минэнерго, ведомство «в настоящий момент инициирует рассмотрение профильными ведомствами вопроса возможности снижения стоимости эквайринга для сетей АЗС. По имеющимся оценкам, каждые 0,5% в комиссии эквайринга от общей суммы платежа эквивалентно 10 копейкам в конечной стоимости литра топлива на автозаправках. В целом министерство ведет системную работу по поддержке экономики заправки топливом, отметили там.
По словам доцента Финансового университета при правительстве России Валерия Андрианова, сейчас ставка эквайринга для АЗС в РФ традиционно достаточно велика и достигает 1,5%.
«Программа-минимум для компаний отрасли — добиться ее снижения хотя бы до уровня, который действует для предприятий общественного питания — 0,9%. Программа-максимум (вряд ли выполнимая) — снизить тарифы до среднеевропейского уровня в 0,3–0,4%», — сказал он.
Однако, как заявили «Известиям» в пресс-службе Центробанка, снизить издержки бизнеса, в частности на эквайринг, позволяет Система быстрых платежей (СБП).
«Уже сегодня АЗС могут принимать оплату за свои услуги таким способом. Банковские комиссии в этом случае для них не превышают 0,4% от суммы платежа (но не более 1,5 тыс. рублей за платеж). Это значительно ниже эквайринговых ставок, в среднем более чем в четыре раза», — рассказали в ЦБ.
В пресс-службе регулятора отметили, что оплата возможна с использованием разных сценариев, включая «в один клик», в том числе и в мобильных приложениях продавцов. Таким образом, топливные компании смогут наладить оплату через СБП «максимально удобно для клиентов», подчеркнули там.
«Этот функционал уже реализован отдельными крупными сетевыми топливными компаниями, и мы видим устойчивый рост операций в этом сегменте. В целом возможность оплаты товаров и услуг через СБП предоставляют уже более 70 банков, включая все системно значимые. Популярность этого вида оплаты растет. Так, количество и объем С2В-платежей в III квартале выросли в четыре-пять раз по сравнению с началом года», — заключили в пресс-службе.
По словам главы Российского топливного союза Евгения Аркуши, на сегодняшний день стоимость услуги эквайринга составляет до 1,7%.
«Наше предложение было снизить стоимость до 1–0,9%», — сказал Аркуша.
Он добавил, что на сегодняшний момент почти 70 копеек в стоимости литра бензина — это эквайринг. При этом на хранение и логистику уходит 50 копеек.
«Если бы снизили до 25–30 копеек, было бы хорошо», — отметил он.
В целом в Минэнерго обеспокоились судьбой владельцев автозаправочного бизнеса в виду того, что с января 2022 года будут проиндексированы акцизы на топливо. Как отмечается в проекте доклада, «в рамках реализации политики налогового маневра в нефтяной отрасли с начала 2022 года вывозная таможенная пошлина на нефть уменьшится на одну шестую часть и снизятся вывозные таможенные пошлины на все нефтепродукты соответственно, так как они рассчитываются от пошлины на нефть». Вместе с этим, согласно Налоговому кодексу РФ, проиндексируют на 4% ставки акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо. Также увеличат индикативные уровни оптовых цен в формуле «демпфера» на автомобильный бензин и дизтопливо, что снизит компенсационные выплаты «демпфера» нефтеперерабатывающим заводам, указывается в документе.
Вследствие такой комбинации, отмечают авторы доклада, существует «риск одномоментного увеличения розничной цены на автомобильный бензин при переходе в 2022 год, который может составить более 2 рублей за литр (рост на 4% к текущему среднему уровню цен)». Авторы документа подчеркнули, что этого «допустить нельзя».
По их мнению, обеспечить нормальную топливную маржу независимой розницы при недопущении роста розничных цен на автобензин и дизтопливо выше прогнозных значений инфляции «можно за счет корректировки параметров «демпфера», а именно за счет снижения индикативного уровня оптовой цены, а также за счет увеличения уровня компенсации в формуле «демпфера». Дополнительно такие корректировки параметров «демпфера» позволят ограничить сверхдоходы НПЗ в сценарии низких мировых цен на нефть и смогут обеспечить дополнительные доходы бюджета, отмечают они.
В частности, для нивелирования риска резкого повышения розничных цен на моторное топливо в 2022 году предлагается рассмотреть следующий вариант: сохранить темп индексации индикативных уровней оптовых цен на автомобильный бензин и дизтопливо для расчета «демпфера» в следующем году на уровне 3% от текущих значений индикативных уровней оптовых цен в 2021 году. Помимо этого, предлагается увеличить для НПЗ уровень компенсации части разницы между ценой экспортного паритета и индикативным уровнем оптовой цены на автобензин с 68% до 90%.
По оценкам Минэнерго, совокупный экономический эффект для всех нефтяных компаний, владеющих НПЗ, является положительным, а выпадающие доходы бюджета при цене нефти на уровне $80 могут составить 123 млрд рублей в год.
Как писали «Известия» 10 декабря, индексация акцизов на топливо в 2022 году может привести к росту цен на бензин на 4%. Для предотвращения такого сценария Минэнерго предложил скорректировать параметры демпферного механизма. Эксперты говорили, что реализация этих изменений увеличит выплаты нефтяным компаниям, у которых при этом не появится дополнительных обязательств перед российскими потребителями и независимыми сетями АЗС.
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