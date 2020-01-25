Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на материнский капитал
Ничего страшного: Минобороны ответило на перехват генерала в Сирии
«Тому що не рабы»: Евроукры отдали железную дорогу немцам (Руслан Осташко)
Опасные города блокированы: Китайские власти назвали новую цифру заражённых коро...
Главная / Политика

Власти расширили действие упрощенного визового режима через порт Владивосток

25 января 2020, 23:09  •  133 • Политика
Перечень стран, для граждан которых упрощен визовый режим при въезде в Россию через свободный порт Владивосток (СПВ), расширен до 53. Соответствующее распоряжение 25 января опубликовано на сайте правительства РФ.
«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень иностранных государств, гражданам которых при прибытии в РФ через пункты пропуска свободного порта Владивосток оформляются обыкновенные однократные деловые, туристические и гуманитарные визы в форме электронного документа, утвержденный распоряжением правительства РФ от 14 апреля 2017 г. № 692-р», — говорится в тексте документа.
Таким образом, упрощенный режим въезда на территорию России через Владивосток доступен гражданам Австрии, Германии, Бельгии, Греции, Словакии, Турции, Эстонии и ряда других.
В марте 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном визовом режиме на территории свободного порта Владивосток. В среднем виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в РФ до восьми суток.
В июле 2019 года Путин подписал указ о введении на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области режима электронной визы. В Санкт-Петербурге объяснили это решение тем, что там расположены таможенные и пограничные пункты пропуска для железнодорожного и автомобильного транспорта, а их включение в программу положительно скажется на увеличении турпотока.
В настоящее время электронные визы для граждан 18 государств, в том числе Китая и Японии, действуют на территории Дальневосточного федерального округа и Калининградской области. А с августа 2019 года их могут оформить иностранцы, которые въезжают в Россию через Хабаровский край, Амурскую область, Сахалин, Камчатку или Чукотку.
Предполагается, что единую электронную визу для иностранцев введут в РФ с 2021 года. Она будет однократной, а срок действия составит не более 16 дней. При этом получить такую визу можно будет вне зависимости от цели поездки. Список стран, гражданам которых будет доступен этот сервис, определит российское правительство.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



133
Источник
Похожие новости
25 января 2020, 16:39
Сенатор РФ назвал поведение польских политиков позором страны
25 января 2020, 06:54
После трагедии в Иране украинцы отправили в отставку главного расследователя авиакатастроф
25 января 2020, 10:09
Не будем защищать историю - не сможем отстоять границы: Безпалько поддержал идею изменить преамбулу Конституции
25 января 2020, 23:09
Власти расширили действие упрощенного визового режима через порт Владивосток
26 января 2020, 02:24
"Русские не могли совершить добра": Публицист объяснил "позорную речь" Пенса в Израиле
25 января 2020, 10:09
Уйти по-английски: В Британии подписали соглашение о выходе из ЕС спустя 4 года после референдума
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 января 2020, 03:39
"Плевать на все союзы": Лукашенко устроил истерику из-за поставок нефти
23 января 2020, 19:09
"В курятник миллиардеров прилетела граната". Заставляющего олигархов платить Белоусова пытаются свалить всеми силами
19 января 2020, 07:39
"Есть тревога... понимаю": Путина попросили остаться на третий срок. Президент ответил примером из 80-х
21 января 2020, 14:54
Россия уходит от тотальной нефтяной зависимости: цифры и факты
20 января 2020, 16:09
Прогноз, который один раз уже полностью сбылся. Кто войдёт в новое правительство Мишустина — список
22 января 2020, 08:24
"Это человек, который смел обращаться к Путину": Делягин о самом удачном назначении в новом правительстве
25 января 2020, 03:39
"Чужое амплуа". Почему провалилось выступление Зеленского в Давосе?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.