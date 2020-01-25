Власти расширили действие упрощенного визового режима через порт Владивосток

Перечень стран, для граждан которых упрощен визовый режим при въезде в Россию через свободный порт Владивосток (СПВ), расширен до 53. Соответствующее распоряжение 25 января опубликовано на сайте правительства РФ.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень иностранных государств, гражданам которых при прибытии в РФ через пункты пропуска свободного порта Владивосток оформляются обыкновенные однократные деловые, туристические и гуманитарные визы в форме электронного документа, утвержденный распоряжением правительства РФ от 14 апреля 2017 г. № 692-р», — говорится в тексте документа.

Таким образом, упрощенный режим въезда на территорию России через Владивосток доступен гражданам Австрии, Германии, Бельгии, Греции, Словакии, Турции, Эстонии и ряда других.

В марте 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном визовом режиме на территории свободного порта Владивосток. В среднем виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в РФ до восьми суток.

В июле 2019 года Путин подписал указ о введении на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области режима электронной визы. В Санкт-Петербурге объяснили это решение тем, что там расположены таможенные и пограничные пункты пропуска для железнодорожного и автомобильного транспорта, а их включение в программу положительно скажется на увеличении турпотока.

В настоящее время электронные визы для граждан 18 государств, в том числе Китая и Японии, действуют на территории Дальневосточного федерального округа и Калининградской области. А с августа 2019 года их могут оформить иностранцы, которые въезжают в Россию через Хабаровский край, Амурскую область, Сахалин, Камчатку или Чукотку.

Предполагается, что единую электронную визу для иностранцев введут в РФ с 2021 года. Она будет однократной, а срок действия составит не более 16 дней. При этом получить такую визу можно будет вне зависимости от цели поездки. Список стран, гражданам которых будет доступен этот сервис, определит российское правительство.