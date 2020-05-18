Власти принимают законы в интересах чиновников

Разрешение госчиновникам заниматься бизнесом, налог на проценты с вкладов, легализация тотального электронного контроля – это далеко не полный перечень тех законов, которые внедряются сейчас российской властью. Так же – под шумок паники из-за эпидемии – обустраивают законы в своих интересах и власти ряда других стран.

Сюжет: Коронавирус

Региональным чиновникам разрешат заниматься бизнесом

В то время, когда информационная лавина в СМИ – и российских, и зарубежных – обрушивает на читателя поток заголовков о зловещем коронавирусе, практически незамеченными остаются те новации, которые активно принимаются сейчас законодательной и исполнительной властью. А меж тем стоит заинтересоваться этой темой, и возникает ощущение, что мы находимся в огромном цирке – пока все заворожённо смотрят туда, куда указывает фокусник, он незаметно для зрителей проводит нужные манипуляции...

Начнём с поправок в закон «О противодействии коррупции», уже принятых в третьем чтении. Внесённый в Госдуму законопроект предусматривал снятие запрета на участие в управлении бизнесом для депутатов заксобраний в субъектах РФ. И в этом была определённая логика. Предприниматели должны разбавить наводнивших депутатский корпус бюджетников – главврачей, ректоров, руководителей госпредприятий. Уж слишком они зависимы от региональной власти. Тем более что зарплаты для рядовых депутатов в региональных парламентах не предусмотрено.

Но ко второму чтению список тех должностей, обладателям которых будет разрешено побочно заниматься бизнесом, значительно вырос. Теперь в него вошли и чиновники на государственных должностях субъектов РФ – например, заместители глав регионов, главы республиканских конституционных и региональных уставных судов, избиркомов и т.д.

Получается, провинциальную чиновную элиту фактически вывели из-под закона

«О противодействии коррупции». Ведь согласно ему недопустим конфликт интересов – «ситуация, при которой личная заинтересованность госслужащего может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей».

Теперь жизнь провинциальной элиты ещё больше облегчится. Конфликт интересов, а значит, и коррупция будут легализованы

Вот лишь некоторые примеры. Вице-премьер, министр строительства и ЖКХ Калининградской области Евгений Морозов был уволен после того, как в СМИ поднялся шум из-за того, что он одновременно являлся учредителем ряда строительных предприятий, которые формально передал своим родственникам. В Ульяновске стало известно, что в бытность Александра Пинкова мэром города (2010–2011 гг.) его дочери владели 25% акций компании, контролирующей производство грузовиков и автобусов для города. Замглавы Нягани по ЖКХ, по мнению правоохранительных органов, одновременно была связана с фирмой, успешно берущей заказы на эту тему. Замминистра строительства Челябинской области Евгений Курилов был учредителем компании «Регионпроект», которая, разумеется, и выиграла аукцион на разработку проекта областной больницы. И т.д. и т.п.

Органы прокуратуры ежегодно фиксируют несколько тысяч нарушений, связанных с незаконным участием госслужащих в бизнесе. В прошлом году только, например, в Ростовской области было выявлено более 50 случаев конфликта интересов в деятельности чиновников. И это только надводная часть айсберга. Понятно, что изрядная часть таких прецедентов просто никем не фиксируется в официальных сводках по принципу «рука руку моет». Что ж, теперь жизнь провинциальной элиты ещё больше облегчится – конфликт интересов, а значит, и коррупция будут легализованы.

На что могут пойти новые налоги россиян?

Если во многих других странах власти сейчас объявляют лишь о мерах по поддержке граждан из бюджета, то в России вводится дополнительный налог. Среди новых направлений расходов – технологии слежки и финансовые спекуляции.

Речь идёт о разрешении для власти фиксировать граждан в любых общественных местах и использовать эти данные. Эта грядущая легализованная тотальная слежка в законопроекте красиво названа «комплексной системой регулирования общественных отношений».

Так же спешно принят Госдумой и одобрен Советом Федерации закон, по которому с 2021 года будет взиматься 13%-й налог с процентов, получаемых гражданами по вкладам свыше миллиона рублей в российских банках. По данным Агентства по страхованию вкладов, эта мера ударит по 55% всех вкладов.

Одновременно с этим принят закон о продаже Центробанком России Сбербанка РФ правительству. На первый взгляд какая-то бессмысленная затея, всё равно что переложить вещь из левого кармана в правый. Но на это потрачено 2,1 трлн рублей из Фонда нацио­нального благосостояния (ФНБ). Эти деньги можно было потрать на поддержку российских семей, отечественного бизнеса. Вместо этого они окажутся в распоряжении топ-менеджеров Центробанка. А об их эффективности красноречиво говорят вот такие цифры. По итогам прошлого года убыток Центробанка составил 182,5 млрд рублей. А в совокупности за последние три года убытки ведомства перевалили за триллион.

В том же духе и ещё одна любопытная новация в отношении средств ФНБ. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее вкладывать средства ФНБ в китайские облигации и юани. Прежде их можно было инвестировать в доллары США, евро, британские фунты, швейцарские франки, японские иены, австралийские и канадские доллары – теперь этот список расширен за счёт Поднебесной. Покупать юани и облигации придётся за доллары, которые так нужны нашему ЦБ для поддержания курса рубля.

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов предсказал, что всему российскому среднему классу «грозит скатиться в бедность». Уж не говоря о нынешних бедных, которые составят им там компанию. Но топ-чиновники РФ продолжают уверять, что прямые выплаты денег населению только, мол, повредят россиянам.

В Венгрии и Польше давят демократию

Разумеется, российские чиновники не одиноки в своём желании использовать пандемию в своих интересах. Так, в Венгрии принят закон, по которому правительство наделяется полномочиями по осуществлению прямого правления – без лишних сложностей в виде парламента. Причём никаких конкретных временных рамок для этой чрезвычайной ситуации не установлено. То есть президент Виктор Орбан фактически вводит авторитарный режим – невзирая на то что Венгрия обязана соблюдать демократические нормы Евросоюза.

Выбивается из этих норм и Польша. Там нижняя палата парламента (сейм) преодолела вето верхней палаты и окончательно приняла закон о дистанционном голосовании на выборах президента. Сейчас, когда оппозиционные кандидаты из-за карантина заморозили свою избирательную кампанию, действующий президент Анджей Дуда путешествует по стране с целой серией публичных выступлений. Оппозиция обвиняет его в нечестной конкуренции. Большинство населения высказывается за перенос выборов. Множество мэров и органов местного самоуправления отказываются от создания избирательных участков и набора членов избиркомов, не желая подвергать угрозе здоровье граждан. Однако правящая партия упорно движется к президентским выборам, а внедрение заочного голосования призвано обеспечить ей практически бесконтрольную победу.