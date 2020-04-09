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Власти предложили сделать парковку бесплатной. Но только для медиков

09 апреля 2020, 12:35  •  29 • Политика
Медицинские сёстры, врачи и прочий медперсонал больниц не должны платить за парковку. С такой идеей выступили российские власти.
Советник председателя Госдумы Анастасия Кашеварова в своём Telegram-канале рассказала, что идея бесплатной парковки принадлежит главе Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову.
"Его предложение было поддержано", - написала Кашеварова.
Она сообщила: премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин намерены обратиться к главам администраций городов и регионов с просьбой отменить плату за парковочные места для медиков.
Скриншот: Telegram/@akashevarova

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