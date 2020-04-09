Власти предложили сделать парковку бесплатной. Но только для медиков

Советник председателя Госдумы Анастасия Кашеварова в своём Telegram-канале рассказала, что идея бесплатной парковки принадлежит главе Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову.

"Его предложение было поддержано", - написала Кашеварова.

Она сообщила: премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин намерены обратиться к главам администраций городов и регионов с просьбой отменить плату за парковочные места для медиков.

Скриншот: Telegram/@akashevarova