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Власти предложили сделать парковку бесплатной. Но только для медиков
09 апреля 2020, 12:35 • 29 • Политика
Медицинские сёстры, врачи и прочий медперсонал больниц не должны платить за парковку. С такой идеей выступили российские власти.
Советник председателя Госдумы Анастасия Кашеварова в своём Telegram-канале рассказала, что идея бесплатной парковки принадлежит главе Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову.
"Его предложение было поддержано", - написала Кашеварова.
Она сообщила: премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин намерены обратиться к главам администраций городов и регионов с просьбой отменить плату за парковочные места для медиков.
Скриншот: Telegram/@akashevarova
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