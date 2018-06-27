«Власти потеряли монополию на насилие»: почему в Киеве заговорили о появлении украинского Пиночета

На Украине может появиться свой Аугусто Пиночет, который возглавит вооружённое восстание и свергнет существующую власть. Об этом заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос. Он отметил, что найти оружие потенциальным революционерам будет несложно — оно поступает из зоны боевых действий в Донбассе. Эксперты отмечают, что такой сценарий вполне возможен, особенно в условиях высокого уровня радикализации населения, который сейчас наблюдается на Украине и поддерживается киевскими властями.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в интервью одному из украинских СМИ заявил, что оружие из зоны боевых действий в Донбассе стремительно распространяется по стране. Сейчас его объёмы приближаются к полумиллиону единиц, и это не предел. Кроме того, по словам прокурора, учащение случаев насилия с применением неучтённого оружия свидетельствует о крайней радикализации настроений на Украине.

«У нас в стране за четыре последних года возбуждено более 40 тыс. дел за незаконный оборот оружия. Я сомневаюсь, что столько оружия осталось в обращении со времён Второй мировой войны. Тогда откуда взялись эти 40 тыс. автоматов, пистолетов, патронов, гранат, гранатомётов? И это только то, что обнаружили правоохранители. А обычно статистика отражает лишь 10% от объёмов оружия, которое «гуляет» в государстве. Так что у нас 400 тыс. единиц неучтённого оружия за рамками права. Убеждён, это оружие из зоны АТО», — заявил Матиос в интервью изданию The Insider.

По мнению главного военного прокурора страны, через некоторые время люди захотят увидеть у власти те политические силы, которые обладают оружием. Также он добавил, что пока украинская версия Пиночета не появилась на политическом олимпе, но такая фигура может возникнуть очень скоро. «В этом государстве есть здоровые силы, которые ещё не объединились и не определились со своим Аугусто Пиночетом, но он уже стучит в дверь. Или ищет стадион. Я убеждён», — заявил Матиос.

Военный прокурор Украины Анатолий Матиос

© Matios.info

«Анатолий Матиос уже давно призывает власти ужесточить контроль за оборотом оружия. Оно действительно быстрыми темпами распространяется по территории Украины. В каждом втором инциденте используются гранаты или другое оружие. Но руководство страны не обращает на это внимания, что может привести к непоправимым последствиям», — прокомментировал ситуацию источник RT в Минобороны Украины.

По словам источника RT в партии «Свобода», около 80% украинцев недовольны действиями властей, поэтому теоретически любой националист может применить оружие.

«Достать его действительно сейчас очень легко — от автомата до гранатомёта. Власти прекрасно понимают риски, поэтому пытаются контролировать все наши акции протеста», — пояснил собеседник RT.

«Власти доигрались»

Политолог Александр Асафов считает, что опасения Матиоса отнюдь не беспочвенны.

«В своё время Аваков (глава МВД Украины. — RT) говорил, что это хорошо, что у населения много оружия. Это значит, что оно может защитить себя само. Конечно, это полный бред, и опасения Матиоса очевидны, поскольку каждый день оружие, вывезенное с линии соприкосновения, стреляет, взрывается, убивает во всех без исключения регионах Украины... Кроме того, так называемые силы самообороны, возглавляемые различными националистическими лидерами, тоже вооружены, теперь уже легально, пусть пока гладкоствольным... Такое количество вооружённых агрессивных людей, безусловно, может привести к социальным и иным криминальным взрывам», — заявил в комментарии RT политолог Александр Асафов.

Высказывания украинских политиков свидетельствуют о том, что ряд регионов уже не воспринимается ими как часть страны, отметил Асафов. В этих областях всем заправляют не местные администрации, а вооружённый криминалитет с ярко выраженным националистическим характером. Государственные структуры власть фактически уже утратили. В таких реалиях пиночетовский сценарий вероятен и даже логичен, уточнил политолог, как и то, что на роль Пиночета метит сам президент Пётр Порошенко.

Такой поворот «может привести к непредсказуемым событиям, таким, например, как срыв выборов в отдельных регионах Украины, когда вооружённые люди решат, что выборы идут не по их сценарию, и попробуют их переиграть с оружием в руках», прогнозирует эксперт.

«Власти потеряли монополию на насилие, а правоохранительные органы не защищают права обычных украинцев. Что это значит? Что нам с оружием в руках приходится разгонять цыган, мешать ЛГБТ-акциям, бороться с незаконными стройками. И население нас поддерживает, поскольку хочет видеть порядок. Это очень опасная ситуация», — заявил источник RT в националистической организации С14.

Политологи озабочены и встревожены ситуацией, которая никак не способствует укреплению института украинской государственности, и открыто говорят о том, что проблема существует, но путей её решения не видно.

globallookpress.com

© Maxym Marusenko

Между тем в партии «Самопомощь» считают, что сложившаяся ситуация может привести к свержению нынешней власти.

«Власти уже доигрались. Если школьники во Львове готовы нападать на цыган с ножами, то что уже говорить о других организациях? Сколько их? Могу точно сказать, что следующий «майдан» в Киеве будет с применением оружия. Если произойдёт худший сценарий развития событий, то к власти может прийти кто угодно. Если ещё пять лет назад такой сценарий был невозможен, то сейчас он не кажется таким уж невероятным», — резюмировал источник RT в партии «Самопомощь».