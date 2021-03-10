Власти пора поговорить с народом

Недавно помощница одного губернатора предложила рецепт правильного воспитания молодёжи: ребят – в армию, девчат – в какие-то специальные заведения. Чиновники уже не раз поражали своими высказываниями. То посоветуют «не рожать нищету», то советуют не жаловаться на жизнь, пока есть «дешёвые макарошки». Кажется, что власть уже не может скрывать постоянного раздражения попавшимся ей народом. Раздражён и народ. Кому же больше не повезло в этом неизбежном альянсе?

Сегодня многие с ностальгией вспоминают золотую эпоху брежневского застоя. Как пела группа «Любэ»: «А мы гуляли, а мы не знали до поры до времени, где живём». Потом наступило нефтяное похмелье и пришла идея жить как на Западе. Что ж, начали. Правда, с разницей в 100, а то и 200 лет.

Надо отдать должное народу, который сумел адаптироваться к волчьему капитализму. Люди стали больше и лучше работать, закончилась всеобщая растащиловка под лозунгом: «Всё вокруг колхозное, всё вокруг моё!». Стало меньше вандализма, загаженных лифтов и подъездов. Народ заметно меньше пьёт.

Да, он в массе своей не так образован, но не по своей вине. Такую систему образования ему предоставляет власть. Вот и нынешней экономике требуется человек-функция, а не всесторонне развитая личность строителя коммунизма. Плюс компьютеры, которые заменили знания на Википедию, к которой можно обратиться в любой момент. Но одна черта всё же сохранилась – ждать от государства всяческих коврижек и сваливать на него все беды и неудачи. Хотя только ли народ в этом виноват? Разве не государство, строя властную вертикаль, не упирало именно на патернализм? Разве не специально решало напоказ мелкие проблемы какого-нибудь хутора или, будто Дед Мороз, выполняло заветную мечту мальчика или девочки? Только у Деда Мороза в мешке хватает подарков на всех, а государство затевает показушную лотерею.

Власть распустилась

Чиновников в нынешней России больше, чем было в СССР. При том что компьютеризация в разы облегчает их работу. А едят слуги народа, как говорится, с аппетитом. Оставим в стороне совершенно не сопоставимую с советской коррупцию, возьмём только официальное вознаграждение. Пока мы догоняли Португалию, нас самих догнала крохотная Сербия – средняя зарплата там сегодня чуть больше 500 евро. При этом зарплата высших чиновников и депутатов парламента – 1 тыс. евро. А при получении доходов из других источников депутатские выплаты автоматически снижаются. И никаких служебных машин и квартир, один помощник на пятерых. Почему зарплата у наших парламентариев в 4 раза выше? За какие такие заслуги?

Они десятилетиями не могут решить проблемы, о которых за рубежом и думать забыли, – взять тех же обманутых дольщиков. Зато власть тешит нас, а точнее саму себя, многочисленными программами и прожектами, в коих сама давно уже запуталась. Её действия противоречивы, а зачастую просто абсурдны. Возьмём недавние несанкционированные митинги. Сначала полиция угощает их участников чаем, раздаёт маски, заботливо перекрывает уличное движение, а потом начинает задержания. Хотя проще было тогда вообще митинга не допустить. Та же высокооплачиваемая Госдума напринимала кучу драконовских законов, по которым за безобидный репост или лайк можно оказаться за решёткой. Причём кое-кто там уже побывал – в основном из числа рядовых пользователей соцсетей. При этом публицисты оппозиционных СМИ с миллионной аудиторией без всяких последствий пишут что хотят, и их привлекать боятся. Зачем тогда закон?

Кстати, именно информационная политика власти сильнее всего и раздражает людей. Во-первых, пытаться заткнуть народу рот в интернете так же бесполезно, как черпание воды решетом. Во-вторых, это ещё и крайне вредно – недовольство надо не консервировать, а умело стравливать. Плюс потеря обратной связи всегда ведёт к зацикливанию на себе и существованию в другой реальности. В СССР хотя бы для вида интересовались мнением народа, называя его волю законом для партии. Нынешняя власть даже такими реверансами себя не утруждает.

Недавно администрация президента обнародовала показатели эффективности для губернаторов. Первый и главный – доверие к власти, в том числе и федеральной. Но если уровень доверия потребителей можно определить по сделанным покупкам, то доверие людей к власти определяется на выборах. Второй пункт по важности – это численность населения субъекта. Но советской прописки уже нет. По оценкам специалистов, число жителей республик Северного Кавказа может быть завышено на миллион. И таких показателей, ориентированных на справный отчёт начальству, больше половины. Насколько, в таком случае, можно доверять этим показателям эффективности? Разве власть это не понимает? Или желает обманывать саму себя?

Велика Россия, под одну гребёнку не подстрижёшь регионы. Возможно, эффективнее всё же тот губернатор, который смог укомплектовать кадрами больницы и школы, чем тот, который смог нагнать квадратные метры жилья, недоступного по цене 90% жителей региона?

Пора остепениться!

Власти стоит объясниться с народом. И не через визжащих телеистериков, а на равных. Скинуть путы с интернета, не дожидаясь, пока депутаты разгребут свои запретительные авгиевы конюшни. Более того, проще перекачать недовольство на официальные сайты госорганов: критикуйте, обращайтесь, требуйте!

Дойти до каждого! Имея в распоряжении огромную армию чиновников, депутатов, квартальных, участковых, священников, волонтёров, можно за месяц выяснить проблемы каждого человека. А затем сформировать первоочередные нужды населённых пунктов, регионов. Разместить эту информацию в интернете. Учесть в бюджетах. Чётко прописать, что можно сделать своими силами, что с привлечением вышестоящих властей или самих жителей.

Ведь власть настолько оглохла, что отказывается от их помощи. Довелось жить на одной из центральных улиц города-миллионника, где не было канализации. Несколько раз обращался в мэрию с предложением: давайте проложим центральную канализацию, готов оплатить её строительство в своём квартале – это всё равно выйдет дешевле, чем постоянно нанимать ассенизаторскую машину. С удовольствием бы подключились к финансированию и владельцы расположенных рядом бизнесов. Ответа так и не получил. Сколько лет прошло с того времени, а улица так без канализации и осталась.

Пора власти приблизиться к народу и посредством отказа от роскоши, миллионных зарплат. Прекратить борьбу с коррупцией, при которой коррупционеры борются друг с другом. Выстроить простую и прозрачную систему принятия решений. Она не только уменьшит воровство, но и начисто ликвидирует проблему обманутых дольщиков, недобросовестных застройщиков и многие другие. А власти не придётся заниматься поддержкой малого бизнеса и созданием волонтёрских организаций по указке сверху. Вы создайте среду – люди всё дальше сделают сами.

Пора нашему руководству чётче высказаться и по поводу вопиющего социального неравенства: всех этих дворцов, яхт, джетов. Обратиться к итогам дикой приватизации, а попросту говоря, раздачи близким общенародной собственности, созданной каторжным трудом предшествующих поколений. О многом пришло время поговорить начистоту, без заезженных баек и дешёвых PR-ухищрений. Поговорить не с теми, кто выходит на митинги. Политологи и социо­логи свидетельствуют: молчаливое большинство, люди обездоленные выходят на улицы только тогда, когда уже самый край. Задача власти – заботиться конкретно о них, а не выдумывать абстрактные показатели своей эффективности. Ведь макарошки тем временем дорожают. По социологическим опросам, уже у каждого 10-го жителя больших городов денег на еду не хватает. Как бы не стало поздно…