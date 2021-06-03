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Власти Польши показали новый уровень русофобии

03 июня 2021, 21:20  •  157 • Политика
Фото: artifant/blickwinkel/www.globallookpress.com
Представители Варшавы позволяют себе в адрес РФ говорить базарным тоном
Представители польских властей разжигают межнациональную рознь призывами начать говорить с Россией на языке войны, поскольку якобы по-другому россияне не понимают. Уровень русофобии истеблишмента соседней Республики вышел на новый уровень. К такому выводу пришли наши политологи, реагируя на соответствующее заявление в адрес РФ зампредседателя комитета по международным делам сейма Аркадиуша Мулярчика.
Этот деятель весьма болезненно воспринял ситуацию с польским самолетом LOT, вылет которого был задержан в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге из-за того, что российские силовики сняли с его борта экс-директора "Открытой России" (НПО, признанной нежелательной в РФ) Андрея Пивоварова.
Пан Мулярчик тут же объявил, что "русские проверяют иммунную систему" Польши и ЕС. Он призвал Варшаву усилить армию, т.к. лишь такой язык "по-настоящему понимают русские".
Комментируя выпад этого депутата доцент МГИМО МИД РФ, руководитель Информационного офиса Совета Европы в РФ Николай Топорнин заметил, что на сегодня дипломатические и политические отношения между Москвой и Варшавой находятся на нулевом уровне, а проще сказать – их давно уже вообще нет.
"Виной тому не только заявления, но и даже и действия политиков и высших руководителей Польши", – сказал телеканалу "360" политолог.
Он отметил, что высказывания, подобные заявлению Мулярчика, раздаются из высоких кабинетов польских властных структур. В качестве примера эксперт привел недавний спич президента страны Анджея Дуды о "ненормальности" России и призвал серьезно относиться к подобным словам.
По его мнению, нельзя в общении с РФ переходить на такой базарный тон.
С мнением Топорнина согласился политолог и публицист Армен Гаспарян, которого высказывания Мулярчика совсем не удивили.
"Между нормальным человеком и польским истеблишментом есть пропасть. То, что для нормального человека будет являться стопроцентной дикостью, призывами к разжиганию розни, то для поляков это абсолютно естественно. Как 31 декабря люди елку наряжают, Польше надо русофобствовать", – подчеркнул Гаспарян.
Напомним, накануне Первомайский районный суд Краснодара арестовал Пивоварова до 31 июля нынешнего года, избрав меру пресечения в виде содержания под стражей. Россиянин подозревается в осуществлении деятельности нежелательной организации, передает РИА "Новости". Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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