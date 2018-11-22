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Власти Подмосковья выступили за перенос спутниковых тарелок на крыши

22 ноября 2018, 21:24  •  66 • Политика
Подмосковные депутаты взялись за охрану архитектурно-художественных обликов исторических зданий и рассматривают законопроект, предусматривающий наказание за установку спутниковых тарелок и кондиционеров на фасадах домов.
На прошлой неделе Московской областной думой в первом чтении был одобрен законопроект, предусматривающий наказание за порчу фасадов исторических зданий размещением на них таких объектов, как, например, спутниковые тарелки или кондиционеры, сообщает телеканал "360".
Как пояснил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин в эксклюзивном комментарии "360", если одобрят рассматриваемый законопроект, муниципалитеты получат право определять требования к архитектурно-художественному облику исторических зданий и штрафовать собственников помещений, если те не будут соблюдать установленные требования.
Телеканал "360" отмечает, что лидером по числу установленных спутниковых тарелок в настоящее время является "Триколор", однако в самой компании отказались от штатных мастеров по установке оборудования и всю ответственность переложили на частных установщиков.
Специалисты советуют во избежание проблем устанавливать телевизионное оборудование на крышах домов, а не на фасадах. Такая установка обойдется дороже, однако в таком случае не придется платить штраф, передает "360".

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