Власти Пекина могут на несколько лет запретить американцам выезд из Китая — Госдеп США

Госдеп США предупредил американцев, что, посещая Китай, они рискуют получить от властей Пекина "запрет на выезд" на несколько лет без возможности общения с представителями американского посольства.

Граждан США предупредили об опасностях, с которыми они могут столкнуться, совершая поездки в Китай, сообщает Nation News. По оценкам Государственного департамента США, американцам могут запретить выезд из Китая и они рискуют остаться там на несколько лет.

Как отмечается на сайте американского внешнеполитического ведомства, Пекин может пользоваться "запретом на выезд" для достижения своих целей, кроме того, граждане США могут не получить разрешения на общение с представителями американской дипмиссии в Китае.

Ранее Роберт Палладино, руководящий пресс-службой Госдепартамента США, сообщал, что американское руководство выражает серьезную озабоченность задержанием в Китае экс-дипломата из Канады Майкла Коврига.