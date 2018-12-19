Власти Парижа компенсируют магазинам убытки, причинённые "жёлтыми жилетами"

Мэр Парижа пообещала выделить 1 миллион евро на компенсацию убытков, которые понесли магазины и небольшие лавки города в результате протестных акций "жёлтых жилетов".

В Париже пострадавшие торговцы и владельцы малого бизнеса смогут получить от властей города компенсацию на покрытие убытков, нанесённых в ходе протестов "жёлтых жилетов". Соответствующее заявление сделала мэр Парижа Анн Идальго, сообщает "360" со ссылкой на французское издание Le Point.

Для покрытия убытков городские власти панируют выделить 1 миллион евро. Помимо этого, пострадавшим на месяц будут предоставлены налоговые каникулы.

Мэр французской столицы попросила всех парижан поддержать владельцев местных лавок и совершать у них покупки перед рождественскими праздниками, а не в интернет-магазинах. Всего, по данным Анн Идальго, в ходе декабрьских забастовок "жёлтых жилетов" было повреждено 453 парижских магазина и еще сотни других лавок потерпели значительные убытки из-за того, что вынуждены были закрыться, боясь погромов.