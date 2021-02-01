Власти определили тактику борьбы с оппозицией • 143 • Аналитика В России продолжаются протесты. Нынешние выступления стали самыми крупными по масштабу с 2012 года. Чего ждать дальше? Чем ответит власть? Давайте разбираться. Нынешние акции протеста во многом стали беспрецедентными. 23 января митинги прошли в 93 городах страны. Следующее выступление состоялось 31 января (на момент сдачи номера о его характере ещё не было известно. – Ред.). Впрочем, беспрецедентным был не только масштаб протестов. Даже сами манифестанты отмечали, что в этот раз правоохранители действовали мягче, чем прежде. Раньше сразу «винтили» из-за пустого стаканчика. В этот раз на Тверском бульваре в ОМОН летел град снежков и льда – а они просто отошли в сторону. Однако был и антигерой – в Питере сотрудник ударил женщину ногой так, что она упала и получила сотрясение мозга. Позже в больницу к ней приходили извиняться начальник ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, а также сам сотрудник. В столице же будто шло негласное соревнование. Митингующие хотели выйти на Тверскую, то ли для эффектности снимков, то ли для того, чтобы перейти от стояния к шествию. С таким же не до конца понятным упорством и отсутствием логики стражи порядка этому препятствовали. И всё же в этот раз сотрудников, активно действовавших щитами и дубинками, было значительно меньше. Как будто хотели дать протестующим больше возможностей для выпуска пара. А его накопилось порядком. Свою роль сыграли и задержание Навального, и его яркий фильм (о нём ниже). Сработал и очень необычный фактор: за время пандемии многие, особенно молодёжь, засиделись дома. Из-за этого среди протестующих было немало зевак, сходивших на мероприятие ради развлечения. Что ж, жёсткие действия в век социальных медиа дают отрицательный результат для власти. Потому мягкий подход к протестантам мог бы пригодиться как никогда. Ситуация, когда в Хабаровске люди даже на неразрешённые митинги выходили много раз без противодействия силовиков, имеет много плюсов – у отдельных лиц может создаться ощущение, что их слышат. Плюс власть выглядит сильной: если она не давит протест, значит, уверена в своей правоте. Тем не менее шествие от Пушкинской к Манежной, видимо, было сочтено недопустимым. И всё же после пряника пришло время кнута. Только по итогам первого дня выступлений по всей стране было задержано свыше 3 тыс. человек. Многих брали спустя несколько дней, приходя домой и проводя обыски. Причём среди задержанных оказались не только те, кто во время митингов был замечен в применении силы в отношении правоохранителей, но и те, кто распространял в соцсетях призывы участвовать в акциях протеста. Также в большинстве городов были задержаны местные оппозиционные активисты. Что будет дальше? Не исключено, что вскоре уровень протестной активности спадёт, как это происходило уже много раз, – свою роль сыграют репрессии и усталость манифестантов. Таким образом, в краткосрочной перспективе власти ничего не грозит. Однако впереди выборы в Госдуму, которые однозначно станут поводом для нового всплеска протестной волны. В итоге после относительно спокойной весны и спокойного лета власть может получить довольно-таки непростую осень. Вот и президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отмечает: «Самое рациональное сегодня для административной вертикали – забыть про ивенты 23 января и жить как жили. Не создавать дальше повестку, вызывающую антивластную мобилизацию. Но это маловероятно». Проблема, как указывает Виноградов, в несогласованности действий. С одной стороны, идёт попытка снизить протестную активность путём пропаганды непродуктивности массовых акций, с другой – подталкивание недовольных сделать моральный выбор в связи с порой излишней суровостью репрессий. Так, вскрыть дверь в квартиру Навального правоохранители пытались с помощью лома, из-за чего в доме тряслись стены. Вряд ли это добавило им симпатий граждан, через полчаса начавших ворчать, что здесь вообще-то не гнездо террористов. К удачным решениям можно отнести попытку властей договориться с администрацией социальных сетей. На прошлой неделе в Госдуме прошла встреча с руководством представительства компании TikTok, которая стала основным каналом распространения информации о митингах. Интернетчики заверили, что готовы к взаимодействию. Конечно, американские YouTube и Twitter вряд ли последуют за китайским TikTok, однако идея сесть и договориться продуктивнее, чем попытка рубить с плеча запретами. Напомним, что выйти на акции протеста призвал Алексей Навальный, который 17 января вернулся в Москву из Берлина. В аэропорту Шереметьево он был задержан, после чего суд арестовал его на 30 суток, обосновав это грубым нарушением Навальным условий испытательного срока, касающегося дела «Ив Роше». Вслед за этим Навальный опубликовал на YouTube фильм, рассказывавший о строительстве в Геленджике дворца, который авторы расследования связали с Владимиром Путиным. Как утверждалось в фильме, дворец был построен за счёт ряда олигархов и госкомпаний минимум за 100 млрд рублей, он охраняется ФСО, над территорией установлена бесполётная зона. В минувшую пятницу телеграм-канал Mash неожиданно опубликовал видео из дворца в Геленджике. В нём делался упор на то, что во дворце только идут отделочные работы. Следом видео дал канал «Россия 1» – в сюжете было сказано, что дворец – это на самом деле гостиница. Я не смотрел этот фильм, но листал видео-подборки. Сразу хочу ответить: ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким не принадлежит и не принадлежало. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: «Скучно, девочки». Ну хоть чего-нибудь попридумывали бы ещё. Владимир Путин, президент РФ Что касается разных зон – нельзя плавать, нельзя летать, охрана ФСО – к нам было много обращений журналистов, мы это переадресовали в ФСО. Почему там нельзя летать, мы переадресовали в ФСБ. Очевидно, что владельцем является предприниматель – один или несколько. Но Кремль не имеет права разглашать имена этих владельцев. Это было бы некорректно. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Позже в ФСБ пояснили, что причиной создания бесполётной зоны стала «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО». ФСО сообщила, что в районе мыса Индокопас под Геленджиком нет объектов под их охраной. Григорий Чхартишвили (Борис Акунин) Григорий Чхартишвили (Борис Акунин), писатель – Власть должна быть взрослее народа, которым она управляет. Когда власть ведёт себя инфантильно, она теряет лицо. Это взрослое поведение – заявлять: дворец не скажем чей, а при чём тут ФСО, спрашивайте у ФСО? Я хочу всех, вне зависимости от наличия или отсутствия политических взглядов, спросить: вы хотите, чтобы улицы и площади вашей страны однажды превратились в поле боя? А если так пойдёт дальше, это непременно случится. В проблемной стране всегда будет оппозиция. Она будет задавать власти неприятные вопросы и предъявлять претензии. Если таких людей много и их не пускают в парламент – они выйдут на улицы. Применение грубой силы всегда сопровождается жестокостью и несправедливостью, что настраивает против власти всё больше людей. И увеличивает число её противников. Страх притупится, сменится встречным ожесточением. Рано или поздно произойдёт взрыв. Пусть задают свои вопросы не на площадях, а в парламенте. Тогда вместо драки будет дискуссия. И можно будет всем как-то уживаться в одной стране, не страшась завтрашнего дня. Джо Байдену следует отказаться от торговой войны с Китаем Алексей Мухин Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации – «Внутренними террористами» в американской прессе называли штурмовавших 6 января здание конгресса. Трудно не обозначить таковыми и наших, доморощенных радикалов. Нынче «внутренние террористы» Алексея Навального пытаются называть чёрное белым, а белое чёрным – буквально заявляя, что «власть берёт заложников», когда привлекает к ответственности организаторов массовых мероприятий во время ковидных ограничений, а также актив этих самых мероприятий, агрессивно выступивший против правоохранителей. Схожесть моделей развития событий до мелочей подчёркивает не только идентичность «белорусского кейса» протеста с российским, но и выявляет, по сути, один источник этой турбулентности. Открытое финансирование этого источника со стороны конгресса США и расположение его опорной информационной инфраструктуры на территории Германии, Польши, стран Балтии и Украины в принципе развеивают последние сомнения в том, что наши «западные партнёры» опять впали в грех поддержки тех, кого они у себя в медиа именуют повстанцами. После анализа идеологии и структуры финансирования этих НКО и персон становится совершенно очевидным, что иностранная агентура действует и последовательно проводит линии поддержки своих спонсоров на территории России. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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