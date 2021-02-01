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Власти определили тактику борьбы с оппозицией
01 февраля 2021, 12:20 • 143 • Аналитика
В России продолжаются протесты. Нынешние выступления стали самыми крупными по масштабу с 2012 года. Чего ждать дальше? Чем ответит власть? Давайте разбираться.
Нынешние акции протеста во многом стали беспрецедентными. 23 января митинги прошли в 93 городах страны. Следующее выступление состоялось 31 января (на момент сдачи номера о его характере ещё не было известно. – Ред.).
Впрочем, беспрецедентным был не только масштаб протестов. Даже сами манифестанты отмечали, что в этот раз правоохранители действовали мягче, чем прежде. Раньше сразу «винтили» из-за пустого стаканчика. В этот раз на Тверском бульваре в ОМОН летел град снежков и льда – а они просто отошли в сторону. Однако был и антигерой – в Питере сотрудник ударил женщину ногой так, что она упала и получила сотрясение мозга. Позже в больницу к ней приходили извиняться начальник ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, а также сам сотрудник.
В столице же будто шло негласное соревнование. Митингующие хотели выйти на Тверскую, то ли для эффектности снимков, то ли для того, чтобы перейти от стояния к шествию. С таким же не до конца понятным упорством и отсутствием логики стражи порядка этому препятствовали.
И всё же в этот раз сотрудников, активно действовавших щитами и дубинками, было значительно меньше. Как будто хотели дать протестующим больше возможностей для выпуска пара. А его накопилось порядком. Свою роль сыграли и задержание Навального, и его яркий фильм (о нём ниже). Сработал и очень необычный фактор: за время пандемии многие, особенно молодёжь, засиделись дома. Из-за этого среди протестующих было немало зевак, сходивших на мероприятие ради развлечения.
Что ж, жёсткие действия в век социальных медиа дают отрицательный результат для власти. Потому мягкий подход к протестантам мог бы пригодиться как никогда. Ситуация, когда в Хабаровске люди даже на неразрешённые митинги выходили много раз без противодействия силовиков, имеет много плюсов – у отдельных лиц может создаться ощущение, что их слышат. Плюс власть выглядит сильной: если она не давит протест, значит, уверена в своей правоте. Тем не менее шествие от Пушкинской к Манежной, видимо, было сочтено недопустимым.
И всё же после пряника пришло время кнута. Только по итогам первого дня выступлений по всей стране было задержано свыше 3 тыс. человек. Многих брали спустя несколько дней, приходя домой и проводя обыски. Причём среди задержанных оказались не только те, кто во время митингов был замечен в применении силы в отношении правоохранителей, но и те, кто распространял в соцсетях призывы участвовать в акциях протеста. Также в большинстве городов были задержаны местные оппозиционные активисты.
Что будет дальше? Не исключено, что вскоре уровень протестной активности спадёт, как это происходило уже много раз, – свою роль сыграют репрессии и усталость манифестантов. Таким образом, в краткосрочной перспективе власти ничего не грозит. Однако впереди выборы в Госдуму, которые однозначно станут поводом для нового всплеска протестной волны. В итоге после относительно спокойной весны и спокойного лета власть может получить довольно-таки непростую осень. Вот и президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отмечает: «Самое рациональное сегодня для административной вертикали – забыть про ивенты 23 января и жить как жили. Не создавать дальше повестку, вызывающую антивластную мобилизацию. Но это маловероятно».
Проблема, как указывает Виноградов, в несогласованности действий. С одной стороны, идёт попытка снизить протестную активность путём пропаганды непродуктивности массовых акций, с другой – подталкивание недовольных сделать моральный выбор в связи с порой излишней суровостью репрессий. Так, вскрыть дверь в квартиру Навального правоохранители пытались с помощью лома, из-за чего в доме тряслись стены. Вряд ли это добавило им симпатий граждан, через полчаса начавших ворчать, что здесь вообще-то не гнездо террористов.
К удачным решениям можно отнести попытку властей договориться с администрацией социальных сетей. На прошлой неделе в Госдуме прошла встреча с руководством представительства компании TikTok, которая стала основным каналом распространения информации о митингах. Интернетчики заверили, что готовы к взаимодействию. Конечно, американские YouTube и Twitter вряд ли последуют за китайским TikTok, однако идея сесть и договориться продуктивнее, чем попытка рубить с плеча запретами.
Напомним, что выйти на акции протеста призвал Алексей Навальный, который 17 января вернулся в Москву из Берлина. В аэропорту Шереметьево он был задержан, после чего суд арестовал его на 30 суток, обосновав это грубым нарушением Навальным условий испытательного срока, касающегося дела «Ив Роше». Вслед за этим Навальный опубликовал на YouTube фильм, рассказывавший о строительстве в Геленджике дворца, который авторы расследования связали с Владимиром Путиным. Как утверждалось в фильме, дворец был построен за счёт ряда олигархов и госкомпаний минимум за 100 млрд рублей, он охраняется ФСО, над территорией установлена бесполётная зона. В минувшую пятницу телеграм-канал Mash неожиданно опубликовал видео из дворца в Геленджике. В нём делался упор на то, что во дворце только идут отделочные работы. Следом видео дал канал «Россия 1» – в сюжете было сказано, что дворец – это на самом деле гостиница.
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