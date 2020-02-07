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Власти Омска выделили детям на обеды по 5 рублей и оправдались: школьники "болеют, пропускают"

07 февраля 2020, 00:24  •  30 • Политика
Школьникам из Омска дадут по 5 рублей в день на горячие обеды. Власти города попытались оправдаться: "Питание мы не можем спрогнозировать на весь год. Дети болеют, пропускают, соответственно, всё это корректируется", заявил пресс-секретарь Министерства образования Омской области.
В Омской области школьникам выделили на горячее питание по 5 рублей в день на человека. Такой бюджет прописан в приказе первого замминистра образования региона Инны Елецкой. Чиновники оправдываются тем, что выделяют ровно столько, сколько позволяют городская казна и другие обстоятельства.
"Питание мы не можем спрогнозировать на весь год. Дети болеют, пропускают, соответственно, всё это корректируется", - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь Министерства образования Омской области.
Он добавил, что к 5 рублям из бюджета города прибавятся ещё 5 рублей из областного бюджета. Также в дополнение к этой сумме родители школьников могут дать своим чадам ещё 50 рублей - и тогда у ребёнка будет полноценный обед.
Тем не менее негодование родителей школьников легко понять. О дотациях на школьные обеды объявили сразу после требования президента России Владимира Путина обеспечить детей бесплатными обедами в школах. Кроме того, даже на выделенные властями Омска 5 рублей могут претендовать только семьи, доход которых ниже полуторной величины прожиточного минимума, сообщает НТВ.

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