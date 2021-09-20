Власти объяснили задержку результатов онлайн-голосования в Москве

Более длительный подсчет результатов онлайн-голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве связан с впервые примененной функцией «отложенное решение». Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба столичного департамента информационных технологий.

«Более длительный подсчет результатов ДЭГ связан с функцией «отложенное решение», которая разработана совместно со специалистами «Лаборатории Касперского» и в этом году применялась на российских выборах впервые», — рассказали «РИА Новости» в пресс-службе.

Функция позволяет избирателю вернуться к бюллетеню и повторно подать свой голос, в случае если при голосовании он столкнулся с какими-либо техническими сложностями. Система учитывает только последний по времени голос.

Кроме того, в пресс-службе рассказали, что данная технология предполагает одновременную работу блокчейн-сетей и специализированного криптографического сервиса, которые размещаются в геораспределенном центре обработки данных.

Ранее в понедельник сообщалось, что по результатам обработки 99% протоколов партия «Единая Россия» лидирует в 199 одномандатных округах, набрав 49,82%. Второе место по итогам выборов в Госдуму занимает КПРФ, набравшая 19% голосов избирателей, третье — ЛДПР с 7,49%.

Ранее в этот день директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил о доверии москвичей к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) и назвал его триумфом. Эксперт отметил, что в будущем ДЭГ будет использоваться более широко. Этому, по его словам, способствовало голосование первых лиц — президента России Владимира Путина, мэра Москвы Сергея Собянина, премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

17 сентября депутат ландтага федеральной земли Гамбург от партии «Альтернатива для Германии», международный эксперт на российских выборах Ольга Петерзен в беседе с «Известиями» назвала хорошей идеей дистанционное голосование, которое используется в том числе в России на выборах в Госдуму. Также она оценила проведение трехдневного голосования в РФ, отметив что у этого формата свои плюсы.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходят в новом, трехдневном, формате. 19 сентября является основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно как онлайн, так и лично на избирательном участке.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.