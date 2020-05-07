Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Запись голоса главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова о применении дезинфекции в людных местах — вырванный из контекста фрагмент совещания. Об этом представитель областной администрации сказал журналистам «РИА Новости» в четверг, 7 мая.

Речь идет об аудиозаписи, которую накануне опубликовал один из Telegram-каналов. Предположительно, глава администрации города Липецка Евгения Уваркина в ходе совещания предложила использовать дезинфицирующее средство, которое действует «по принципу тумана» в Нижнем парке и на остановках общественного транспорта. Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».

«Действительно, такое совещание проводилось в начале апреля. То есть запись месячной давности. Обсуждались меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в том числе и дезинфекция общественных пространств. На тот момент по области только начинался активный прирост заболевших. Рассматривались различные варианты — с применением техники, с использованием ранцевых распылителей», — отметил представитель обладминистрации.

Он подчеркнул, что властями области выбирался наиболее безопасный состав растворов для дезинфекции.

По словам собеседника агентства, данная аудиозапись — вырванный из контекста фрагмент совещания. На тот момент основным вопросом в повестке дня был низкий индекс самоизоляции в Липецке.

«Странно думать, что руководство региона и города решило таким образом нанести вред здоровью населения. Речь шла как раз об обратном. Дезинфекцию планировали ради сохранения здоровья людей, которые, несмотря на призыв остаться дома, продолжали посещать общественные пространства», — выразил мнение представитель администрации, добавив, что Артамонов тогда «попросил исключить всякую возможность угрозы для жителей и использовать только рекомендованные Роспотребнадзором растворы».

С 16 апреля в Липецкой области действуют SMS-пропуска. Их ввели в Задонске, Липецке и Ельце. Новые правила необходимы для сохранения режима самоизоляции жителей и предотвращения распространения коронавирусной инфекции в области.

По данным регионального оперштаба, в Липецкой области к 7 мая выявлены 703 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 49 — за последние сутки. Всего в регионе из-за COVID-19 скончались два человека.