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Власти намерены вернуть в Россию до 500 тысяч русских: План до 2030 года

15 сентября 2021, 17:10  •  46 • Политика
Правительство России по программе переселения соотечественников намерено к 2030 году переселить до 500 тысяч человек.
Не менее 500 тысяч соотечественников должны переселиться в Россию по программе добровольного переселения.
По планам правительства, такое количество переселенцев планируется принять в срок до 2030 года.
Программа добровольного переселения в Россию из-за рубежа появилась на сайте правительства.
Согласно проекту, право на переселение имеют носители русского языка.

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