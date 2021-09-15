Власти намерены вернуть в Россию до 500 тысяч русских: План до 2030 года

Правительство России по программе переселения соотечественников намерено к 2030 году переселить до 500 тысяч человек.

Не менее 500 тысяч соотечественников должны переселиться в Россию по программе добровольного переселения.

По планам правительства, такое количество переселенцев планируется принять в срок до 2030 года.

Программа добровольного переселения в Россию из-за рубежа появилась на сайте правительства.

Согласно проекту, право на переселение имеют носители русского языка.