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Власти Москвы смилостивились: Бизнесменам продлили сроки подачи сведений об "удалёнщиках"
13 октября 2020, 08:35 • 93 • Политика
Сервис подачи информации о работающих на удалёнке не выдержал нагрузки. Власти Москвы обвинили во всём бизнесменов, но потом сжалились над ними и продлили сроки подачи сведений.
В связи со сбоями в работе сервиса для подачи информации о работающих на удалёнке сотрудниках власти Москвы продлили срок подачи данных до 19 октября. Об этом рассказали в Департаменте информационных технологий (ДИТ) Москвы.
Речь идёт об указе мэра Москвы Сергея Собянина, который обязал предпринимателей отчитываться о сотрудниках на удалёнке каждый понедельник, с 12 октября. Однако в первый же день электронный сервис по приёму сведений не выдержал нагрузки из-за большого количества обращений.
Изначально ДИТ обвинил в сбое самих бизнесменов, которые принялись загружать информацию в "последний день", отмечает Forbes. Однако в указе Собянина чётко указано требование загрузить данные 12 сентября или платить штраф. Возможно, в мэрии осознали ошибку, так как срок подачи информации был продлён.
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