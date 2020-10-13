Власти Москвы смилостивились: Бизнесменам продлили сроки подачи сведений об "удалёнщиках"

В связи со сбоями в работе сервиса для подачи информации о работающих на удалёнке сотрудниках власти Москвы продлили срок подачи данных до 19 октября. Об этом рассказали в Департаменте информационных технологий (ДИТ) Москвы.

Речь идёт об указе мэра Москвы Сергея Собянина, который обязал предпринимателей отчитываться о сотрудниках на удалёнке каждый понедельник, с 12 октября. Однако в первый же день электронный сервис по приёму сведений не выдержал нагрузки из-за большого количества обращений.

Изначально ДИТ обвинил в сбое самих бизнесменов, которые принялись загружать информацию в "последний день", отмечает Forbes. Однако в указе Собянина чётко указано требование загрузить данные 12 сентября или платить штраф. Возможно, в мэрии осознали ошибку, так как срок подачи информации был продлён.