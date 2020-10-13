Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Красавец, просто послал": Пяти слов Лаврова хватило для победы над МИ...
"Отговорки не принимаются": Берлин получил три хлёстких ответа за Нава...
"Организм начал убивать сам себя изнутри": Врач Навального вскрыл прав...
Психопаты — норма страны победившего майдана. К чему привела реформа Супрун?
Главная / Политика

Власти Москвы смилостивились: Бизнесменам продлили сроки подачи сведений об "удалёнщиках"

13 октября 2020, 08:35  •  93 • Политика
Сервис подачи информации о работающих на удалёнке не выдержал нагрузки. Власти Москвы обвинили во всём бизнесменов, но потом сжалились над ними и продлили сроки подачи сведений.
В связи со сбоями в работе сервиса для подачи информации о работающих на удалёнке сотрудниках власти Москвы продлили срок подачи данных до 19 октября. Об этом рассказали в Департаменте информационных технологий (ДИТ) Москвы.
Речь идёт об указе мэра Москвы Сергея Собянина, который обязал предпринимателей отчитываться о сотрудниках на удалёнке каждый понедельник, с 12 октября. Однако в первый же день электронный сервис по приёму сведений не выдержал нагрузки из-за большого количества обращений.
Изначально ДИТ обвинил в сбое самих бизнесменов, которые принялись загружать информацию в "последний день", отмечает Forbes. Однако в указе Собянина чётко указано требование загрузить данные 12 сентября или платить штраф. Возможно, в мэрии осознали ошибку, так как срок подачи информации был продлён.
Сегодня были моменты перегрузки. И сейчас такой момент присутствует. Потому что очень дисциплинированно подошли все предприниматели… Фактически до 19 числа у них есть возможность спокойно всё сделать, - сказал глава департамента Эдуард Лысенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



93
Источник
Похожие новости
12 октября 2020, 20:40
"Киев выразит протест Польше?": Дуда отказал Украине в праве на Крым - политолог
12 октября 2020, 22:30
Российский гиперзвук под угрозой? Портал Dat Viet дал совет по борьбе с "Авангардами"
13 октября 2020, 00:20
"Фактически это признательные показания": Пушилин призвал Зеленского подать в отставку
12 октября 2020, 22:30
"Нехорошо, когда мэра гауляйтером называют": Сатановский рассказал, за что не любят Собянина
13 октября 2020, 00:20
Что скрывает Навальный: Через биткоин-кошельки оппозиционера прогнали почти 500 млн рублей
13 октября 2020, 02:10
Оговорился или? Глава Росстата заявил об изменении "потребительской корзины" с 2021 года
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 октября 2020, 02:10
"В больных головах голодных мужиков...": Болгар "припекло" "...
13 октября 2020, 06:45
Неудобные вопросы о COVID: "Шарите" - в центре скандала с "преступлени...
13 октября 2020, 00:20
"Фактически это признательные показания": Пушилин призвал Зеленского подать...
13 октября 2020, 02:10
"Если не смогу закончить войну...": Зеленский дал радикальное обещание по Д...
13 октября 2020, 02:10
Шаг до применения ядерного оружия? Журналисты заявили об опасной "побочке" ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 октября 2020, 02:15
Украина и ЕС обменялись "банкоматными" обвинениями. Евросоюз напомнил Киеву, что он не мать Тереза
06 октября 2020, 12:30
Неудобная правда с ОЗХО всплыла в СБ ООН: Небензя застыдил западных коллег
08 октября 2020, 06:40
Не слушаете Лаврова, будете иметь дело с Шойгу. Глава Минобороны РФ созвонился с Ереваном и Баку
07 октября 2020, 00:25
Анна Каренина или Мата Хари? – кем была погибшая сотрудница посольства США в Киеве
11 октября 2020, 21:45
Сеанс разоблачения Зеленского стал хитом: "Не надо вестись"
09 октября 2020, 09:15
Такой удар в спину, что даже не взлетел. Су-30 покарал "американца"
08 октября 2020, 01:10
Гейтс указал на главный недостаток российской вакцины от COVID-19
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.