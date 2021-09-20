Власти Москвы рассказали, как пересчитывали онлайн-голосование

Глава ДИТ Москвы Лысенко объяснил выгрузку результатов онлайн-голосования и рассказал, как пересчитывали голоса.

Глава Департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко объяснил задержку выгрузки данных электронного голосования. Впрочем, задержкой проведённую работу назвали критики. На деле же всё шло в штатном режиме.

Лысенко подчеркнул, что голоса участников электронного голосования в Москве были пересчитаны минимум четыре раза. Результаты были выгружены к 04:00 по московскому времени.

Пересчёт провели, поскольку в этом году у граждан появилась возможность отложенного голосования, добавил Лысенко в беседе с РБК. Подобная "отложка" создала новые особенности в реализации блокчейна, продолжил спикер. На самом деле данные были расшифрованы быстро, однако специалисты "Лаборатории Касперского" проводили "многоракурсные и многовекторные проверки корректности цепочек". То есть было сделано всё для того, чтобы убедиться: учтён каждый голос.

По мнению Лысенко, опыт использования системы дистанционного электронного голосования успешен.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, комментируя задержку с выгрузкой, также говорил о технической стороне вопроса.

Безусловно, подсчёт ведётся с использованием современных компьютеров. Однако в данном случае скорость процессора не влияет напрямую на время выполнения масштабной задачи,

- объяснил Герман Клименко на утреннем брифинге в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что кибератаки на сайт ЦИК беспрецедентны. Каждая вторая осуществляется с территории США.

Напомним, перед выборами в Госдуму Царьград провёл масштабное исследование в рамках проекта "Народное голосование". Мы просили кандидатов в депутаты ответить на пять вопросов:

- Чей Крым?

- Бог есть?

- Вы голосовали "за" поправки в Конституцию?

- В какой стране учатся ваши дети?

- Вы за гей-парады?

Вопросы выбирали зрители и читатели Царьграда, подчёркивая, что в программах кандидатов их интересуют именно эти точки отсчёта.

На этой неделе учредитель "Первого русского" Константин Малофеев подвёл итоги иследования в студии Царьграда вместе с экспертами.

"За несколько месяцев активисты Общества "Царьград" задали эти вопросы 2300 кандидатам в депутаты Госдумы (а всего на места в парламенте претендует около 6500). Таких опросов никто, кроме нас, не проводил. Мы узнали, что на самом деле думают кандидаты - о том, о чём они сами подчас не очень-то хотели говорить", - подчеркнул Малофеев.