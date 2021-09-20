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Власти Москвы рассказали, как пересчитывали онлайн-голосование
20 сентября 2021, 17:15 • 36 • Политика
Глава ДИТ Москвы Лысенко объяснил выгрузку результатов онлайн-голосования и рассказал, как пересчитывали голоса.
Глава Департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко объяснил задержку выгрузки данных электронного голосования. Впрочем, задержкой проведённую работу назвали критики. На деле же всё шло в штатном режиме.
Лысенко подчеркнул, что голоса участников электронного голосования в Москве были пересчитаны минимум четыре раза. Результаты были выгружены к 04:00 по московскому времени.
Пересчёт провели, поскольку в этом году у граждан появилась возможность отложенного голосования, добавил Лысенко в беседе с РБК. Подобная "отложка" создала новые особенности в реализации блокчейна, продолжил спикер. На самом деле данные были расшифрованы быстро, однако специалисты "Лаборатории Касперского" проводили "многоракурсные и многовекторные проверки корректности цепочек". То есть было сделано всё для того, чтобы убедиться: учтён каждый голос.
По мнению Лысенко, опыт использования системы дистанционного электронного голосования успешен.
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, комментируя задержку с выгрузкой, также говорил о технической стороне вопроса.
- объяснил Герман Клименко на утреннем брифинге в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.
Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что кибератаки на сайт ЦИК беспрецедентны. Каждая вторая осуществляется с территории США.
Напомним, перед выборами в Госдуму Царьград провёл масштабное исследование в рамках проекта "Народное голосование". Мы просили кандидатов в депутаты ответить на пять вопросов:
- Чей Крым?
- Бог есть?
- Вы голосовали "за" поправки в Конституцию?
- В какой стране учатся ваши дети?
- Вы за гей-парады?
Вопросы выбирали зрители и читатели Царьграда, подчёркивая, что в программах кандидатов их интересуют именно эти точки отсчёта.
На этой неделе учредитель "Первого русского" Константин Малофеев подвёл итоги иследования в студии Царьграда вместе с экспертами.
"За несколько месяцев активисты Общества "Царьград" задали эти вопросы 2300 кандидатам в депутаты Госдумы (а всего на места в парламенте претендует около 6500). Таких опросов никто, кроме нас, не проводил. Мы узнали, что на самом деле думают кандидаты - о том, о чём они сами подчас не очень-то хотели говорить", - подчеркнул Малофеев.
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