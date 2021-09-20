Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Газпром" категорично ответил евродепутатам: "Увеличили экспорт&q...
Шутка дня: И суток не прошло после выборов - русские придумали анекдот
Радикалы из «Азова» подорвали украинских пограничников, мешавших вывозить оружие...
Украина угрожает ЕС "разворотом" ГТС: Политолог предупредил о последст...
Главная / Политика

Власти Москвы рассказали, как пересчитывали онлайн-голосование

20 сентября 2021, 17:15  •  36 • Политика
Глава ДИТ Москвы Лысенко объяснил выгрузку результатов онлайн-голосования и рассказал, как пересчитывали голоса.
Глава Департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко объяснил задержку выгрузки данных электронного голосования. Впрочем, задержкой проведённую работу назвали критики. На деле же всё шло в штатном режиме.
Лысенко подчеркнул, что голоса участников электронного голосования в Москве были пересчитаны минимум четыре раза. Результаты были выгружены к 04:00 по московскому времени.
Пересчёт провели, поскольку в этом году у граждан появилась возможность отложенного голосования, добавил Лысенко в беседе с РБК. Подобная "отложка" создала новые особенности в реализации блокчейна, продолжил спикер. На самом деле данные были расшифрованы быстро, однако специалисты "Лаборатории Касперского" проводили "многоракурсные и многовекторные проверки корректности цепочек". То есть было сделано всё для того, чтобы убедиться: учтён каждый голос.
По мнению Лысенко, опыт использования системы дистанционного электронного голосования успешен.
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, комментируя задержку с выгрузкой, также говорил о технической стороне вопроса.
Безусловно, подсчёт ведётся с использованием современных компьютеров. Однако в данном случае скорость процессора не влияет напрямую на время выполнения масштабной задачи,
- объяснил Герман Клименко на утреннем брифинге в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.
Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что кибератаки на сайт ЦИК беспрецедентны. Каждая вторая осуществляется с территории США.
Напомним, перед выборами в Госдуму Царьград провёл масштабное исследование в рамках проекта "Народное голосование". Мы просили кандидатов в депутаты ответить на пять вопросов:
- Чей Крым?
- Бог есть?
- Вы голосовали "за" поправки в Конституцию?
- В какой стране учатся ваши дети?
- Вы за гей-парады?
Вопросы выбирали зрители и читатели Царьграда, подчёркивая, что в программах кандидатов их интересуют именно эти точки отсчёта.
На этой неделе учредитель "Первого русского" Константин Малофеев подвёл итоги иследования в студии Царьграда вместе с экспертами.
"За несколько месяцев активисты Общества "Царьград" задали эти вопросы 2300 кандидатам в депутаты Госдумы (а всего на места в парламенте претендует около 6500). Таких опросов никто, кроме нас, не проводил. Мы узнали, что на самом деле думают кандидаты - о том, о чём они сами подчас не очень-то хотели говорить", - подчеркнул Малофеев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





36
Источник
Похожие новости
20 сентября 2021, 03:30
Шутка дня: И суток не прошло после выборов - русские придумали анекдот
20 сентября 2021, 03:30
Не та страна, не тот народ: Оскорбившему Россию Дмитрию Глуховскому ответил Ольшанский
20 сентября 2021, 07:10
"Зрада превращается в перемогу!": План Саакашвили на "Северный поток - 2" насмешил русских
20 сентября 2021, 09:55
Когда Германия отвернется от "Северного потока – 2": немецкий экономист дал ответ
20 сентября 2021, 11:45
Китайский перебежчик рассекретил место происхождения COVID. Спецслужбы США знали
20 сентября 2021, 06:15
Пятый элемент: сколько партий проходит в Госдуму восьмого созыва
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 сентября 2021, 03:30
Шутка дня: И суток не прошло после выборов - русские придумали анекдот
20 сентября 2021, 03:30
Не та страна, не тот народ: Оскорбившему Россию Дмитрию Глуховскому ответил Ольшански...
20 сентября 2021, 07:10
"Зрада превращается в перемогу!": План Саакашвили на "Северный поток -...
20 сентября 2021, 09:55
Когда Германия отвернется от "Северного потока – 2": немецкий экономист дал о...
20 сентября 2021, 11:45
Китайский перебежчик рассекретил место происхождения COVID. Спецслужбы США знали
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 сентября 2021, 19:25
Радикалы из «Азова» подорвали украинских пограничников, мешавших вывозить оружие из Донбасса
14 сентября 2021, 01:45
Японские читатели об инциденте с самолётом Ан-26: "Россия просто смеётся над нами"
19 сентября 2021, 22:00
Это конец? "Голубая партия" проигрывает на Дальнем Востоке и, вероятно, в России
15 сентября 2021, 04:20
Лидер Китая жестко пристыдил Байдена: в личной встрече отказано
18 сентября 2021, 00:10
Депутат, увильнувший от вопроса о Крыме, устроил дебош на участке
14 сентября 2021, 03:35
Украинский политолог предостерёг Зеленского от ошибки: "Ждать у туалета – несерьёзно"
16 сентября 2021, 05:05
Украинская чиновница появилась перед мэром в пачке и пустилась в пляс
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.