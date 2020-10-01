Власти Москвы ответили критикам 16-дневных школьных каникул

Заммэра Москвы Анастасия Ракова объяснила, для чего власти города объявили 16-дневные каникулы для учащихся столичных школ. По её словам, мера позволит минимизировать риски.

Ракова сообщила, что с началом учебного года в Москве был зафиксирован рост числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 среди школьников. По мнению администрации города, длинные каникулы позволят снизить риск заражения среди детей.

Также заммэра Москвы ответила на критику противников данной меры, которые утверждают, что вместо школы дети будут заражаться в кафе, торговых центрах и других публичных местах. По её словам, даже с учётом контактов вне школы мера уменьшит риск заражения.

"Конечно, мы не можем ограничить детей в походах в кафе, но каникулы в любом случае сократят количество контактов", - цитирует ТАСС слова Анастасии Раковой.

Также она добавила, что несмотря на каникулы, школьники продолжат получать бесплатное питание. Продуктовые наборы можно будет получить в школе.