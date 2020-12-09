Власти Москвы нашли виновного в утечке личных данных сотен тысяч переболевших COVID-19

Проверка подтвердила утечку личных данных москвичей, переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Власти Москвы оправдываются тем, что слив произошёл в результате "человеческого фактора".

Речь идёт об опубликованных в интернете файлах общим размером около 940 Мб. Это были Excel-таблицы с ФИО, датами рождения, адресами проживания, телефонами и паспортными данными нескольких сотен тысяч жителей Москвы, которые переболели COVID-19.

Власти Москвы провели проверку и выяснили, что действительно произошла утечка персональной информации. При этом отмечается, что данные не были украдены в результате взлома. Утечка произошла из-за "человеческого фактора".