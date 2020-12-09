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Власти Москвы нашли виновного в утечке личных данных сотен тысяч переболевших COVID-19
09 декабря 2020, 21:20 • 96 • Политика
Власти Москвы подтвердили утечку персональных данных москвичей, переболевших COVID-19, и назвали причину слива информации. "Виноват человеческий фактор", - утверждают чиновники.
Проверка подтвердила утечку личных данных москвичей, переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Власти Москвы оправдываются тем, что слив произошёл в результате "человеческого фактора".
Речь идёт об опубликованных в интернете файлах общим размером около 940 Мб. Это были Excel-таблицы с ФИО, датами рождения, адресами проживания, телефонами и паспортными данными нескольких сотен тысяч жителей Москвы, которые переболели COVID-19.
Власти Москвы провели проверку и выяснили, что действительно произошла утечка персональной информации. При этом отмечается, что данные не были украдены в результате взлома. Утечка произошла из-за "человеческого фактора".
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