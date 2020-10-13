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Власти Москвы нашли крайних: Поломку интернет-сервиса списали на предпринимателей

13 октября 2020, 00:20  •  45 • Политика
Сервис подачи информации о работающих на удалёнке не выдержал нагрузки. Власти Москвы обвинили предпринимателей.
Запущенный в Москве сервис для подачи информации о работающих удалённо сотрудниках не выдержал нагрузки, и в его работе возникли сбои. Пресс-служба Департамента информационных технологий Москвы обвинила в сбое предпринимателей, которые начали загружать данные "в последний день".
Чиновники указывают, что интернет-сервис был запущен в пятницу, 9 октября. В департаменте считают, что у бизнесменов было достаточно времени, чтобы заранее отправить данные о своих сотрудниках на удалёнке.
"Несмотря на это, подавляющее большинство работодателей приступили к загрузке документа 12 октября. В связи с этим возникла высокая нагрузка на сервис, из-за чего у некоторых пользователей наблюдаются временные сложности с подачей сведений", - приводит Forbes сообщение пресс-службы Департамента информационных технологий Москвы.
Однако загвоздка в том, что на сайте мэрии Москвы чёрным по белому написано, что предприниматели должны отчитываться о сотрудниках на удалёнке "каждый понедельник с 12 октября". То есть прямым текстом указывается, что загружать информацию необходимо именно в "последний день". Однако виноватыми в итоге оказались сами бизнесмены. Департамент отметил, что случившееся будет учитываться при проверке того, как компании соблюдают указ об удалёнке.

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