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Власти Молдовы за сотрудничество с НАТО, народ – против

03 августа 2019, 21:09  •  44 • Украина
Как американские социологи манипулируют общественным мнением в Молдавии
Правительство Молдавии (как старое, так и новое) не устаёт повторять на всех встречах с представителями «западных партнёров» заинтересованность Республики Молдова «в продолжении политического диалога и практического сотрудничества с Североатлантическим альянсом». Именно так заявил новый министр иностранных дел Молдовы Николае Попеску на встрече с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер две недели назад в Брюсселе, обсуждая совместные действия во всех сферах сотрудничества.
А месяц назад то же самое заявляла и обсуждала новый премьер-министр Молдовы Майя Санду в штаб-квартире альянса (Брюссель) на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Молдавских политиков ни на минуту не смущает тот факт, что в Конституции страны Молдова – страна нейтральная, внеблоковая, как и то, что президент страны высказывается категорически против «Индивидуального плана действий партнёрства (IPAP) Молдова – НАТО».
Все эти встречи молдавских политиков с натовскими чиновниками проходили уже после того, как в Молдове был проведён опрос общественного мнения. Проводил этот опрос Международный республиканский институт США (IRI). Опрос проводился в конце мая – начале июня, однако результаты были обработаны и опубликованы только сейчас.
Согласно данным опроса, большинство молдаван (55% – 63%) считает, что их страна находится в хороших отношениях со всеми соседями, только с Соединёнными Штатами хорошими отношения назвали 39% опрошенных.
А в ответе на вопрос, «Какую страну вы считаете самым важным экономическим партнёром?» 36% назвали Россию, 33% – ЕС и только 8% – Румынию. Соединённым Штатам достался всего 1%.
Ответы на вопрос о важности политического партнёрства дали такие результаты: Россия и ЕС – по 28%, Румыния – 7%, США – снова 1%.
Граждане Молдовы убеждены, что их стране практически никто не угрожает, об этом заявили 36% респондентов. Ещё 22% отказались отвечать на этот вопрос. Зато угрозу от США увидели 12% опрошенных, а от России – 20%.
Данные опроса среди жителей Кишинёва отличаются от общенационального мнения. 40% кишинёвцев назвали главным экономическим партнёром ЕС, Россию – 26%, Румынию – 8%, США – тот же 1%. В политических партнёрах они чаще хотели видеть ЕС (35%) и меньше – Россию (21%). Зато 40% жителей столицы уверены, что их стране никто не угрожает. Угрозу со стороны России они оценили в 24%, со стороны США – в 11%.
И в завершение – традиционный вопрос: «Как вы относитесь к вступлению Молдовы в НАТО?»
Всего 19% молдаван и 29% кишинёвцев согласны видеть свою страну среди членов альянса. Против высказались 41% респондентов (33% в Кишинёве). Остальные не смогли или отказались отвечать на этот вопрос.
Впрочем, насколько можно доверять американскому опросу – большой вопрос. У местных социологов совершенно иные данные: 54% против вступления страны в НАТО и только 22% за связь с альянсом. Таковы результаты опроса, проведённого Ассоциацией социологов и демографов Молдовы в том же мае того же 2019 года.
Видимо, американцам очень хочется выдать желаемое за действительное, потому и социология, состоящая на службе у заокеанских «друзей Молдовы», превращает 54% в 41%, то есть большинство противников внезапно становится меньшинством. Для того, чтобы власти страны заявляли о желании сотрудничать с НАТО увереннее и чаще. Из этой же серии – «данные» об угрозе со стороны России от социологов американских республиканцев.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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