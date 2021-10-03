Власти Молдовы готовы приобщать молдаван к «европейским ценностям»

Депутаты партии PAS проголосовали за Стамбульскую конвенцию

Молдавский парламент в пятницу, 1 октября, проголосовал в первом чтении за ратификацию так называемой «Стамбульской конвенции» – международного соглашения против насилия в отношении женщин и насилия в семье. Правда, проголосовали только депутаты пропрезидентской партии PAS, депутаты блока коммунистов-социалистов в полном составе покинули заседание, объявив, что не хотят принимать участие в этом «позоре для Молдовы». Голосование во втором чтении состоится через две недели.

Попытки социалистов и коммунистов объяснить, что парламент голосует за чуждые молдаванам ценности, к успеху не привели.

Документ, принятый ещё в 2011 году, вроде бы, преследует благие цели – присоединившиеся к конвенции страны должны создать правовую базу для борьбы с насилием в отношении женщин, разработать систему защиты и поддержки жертв насилия и преследования агрессоров. Конвенцию подписали 46 стран, однако с ратификацией не всё пошло гладко и 11 стран ещё не ратифицировали это международное соглашение, в том числе и Молдавия – во времена президента Игоря Додона социалисты делали всё возможное, чтобы не допустить его ратификацию. Россия и Азербайджан – члены Совета Европы – отказались подписывать этот документ, первая из подписавших его стран Турция заявила в этом году об отзыве своей подписи.

«Многие по сей день не понимают, какие угрозы заложены в этой конвенции. Она вовсе не о правах женщин. Она нацелена на разрушение традиционной семьи, церкви, всей системы социальных связей. Уничтожаются понятия отца, матери, женщины. Зато утверждается, что пол – это не биологическая данность, а субьективное ощущение и его можно менять»,

– пояснил депутат-социалист, политолог Богдан Цырдя, который давно предупреждал: как только проевропейцы получат власть, то первым делом ратифицируют «Стамбульскую конвенцию».

Экс-президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал правительство, действующее вопреки интересам большинства населения страны. Он твёрдо убеждён, что конвенция несёт угрозу «для общественной морали и семейных ценностей, для воспитания молодого поколения в духе нравственности и уважения к собственным родителям».

«Под видом защиты женщин депутаты PAS торопятся принять Стамбульскую конвенцию, создающую законные основания для продвижения сексуальных меньшинств и их пропаганду в школах и детских садах. Под благим лозунгом разрешат/узаконят отбор детей из семей. Как вы думаете, кому отдадут этого ребёнка? Конечно гомосексуальной /однополой семье. Молчать нельзя»,

– бьёт тревогу депутат-социалист Владимир Односталко.

Однако нынешние власти Молдовы уверены – страну необходимо приобщать к «европейским ценностям». И чем скорее – тем лучше.