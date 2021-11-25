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Власти Молдавии заподозрили в тайном сговоре с "Газпромом"
25 ноября 2021, 21:40 • 54 • Политика
Выделение денег из госбюджета Республики на погашение текущего долга вызвало сомнения у ряда депутатов
Стремительное решение Кишинева выплатить концерну "Газпрому" долг за полученный в октябре-ноябре газ вызывает подозрение и может сигнализировать о том, что произошел сговор молдавских властей с российским монополистом. С таким подозрением выступил бывший вице-председатель парламента Республики, зампредседателя партии "Платформа Достоинство и правда" Александру Слусарь.
Напомним, правительство страны с одобрения парламента воспользуется средствами из госбюджета. Деньги в размере 1,4 млрд леев (около $75 млн) будут выделены госпредприятию Energocom, которое выкупит у "Молдовагаз" часть долга Termoelectrica (перед "Молдовагаз") на ту же сумму. Energocom оплатит долг, а "Молдовагаз" рассчитается за поставки голубого топлива, рассказывал ранее сегодня министр финансов Республики Дмитрий Будянский "Интерфаксу".
Подобная "сомнительная" схема и вызвала "горькое послевкусие" у Слусаря.
"Дело плохо, если эти игры были согласованы с "Газпромом", например, чтобы как можно быстрее выделить государственные деньги, под давлением угрозы того, что мы останемся без газа. Предложенное решение с выделением денег является спорным и подозрительным", – цитирует издание EADaily политика.
Удивление Слусаря поддержал лидер Партии перемен Штефан Глигор, который призвал премьер-министр Наталью Гаврилицу выступить с разъяснениями, что это за "сомнительные финансовые договоренности с Termoelectrica".
Ранее в четверг, 25 ноября, во избежание ультиматума "Газпрома" перекрыть поставки газа в Молдавию парламент Республики принял решение выделить средства для погашения текущей задолженности перед российским концерном в размере $75 млн. За проголосовало 60 (из 101) депутатов парламентского большинства партии "Действие и солидарность" (PAS). Деньги должны поступить на счета нашего монополиста не позже пятницы, 26 ноября.
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