Власти Молдавии снова начинают борьбу с российским телевидением

Реанимация прежней политики Плахотнюка

Новые власти Молдавии решили реанимировать старую политику борьбы с российскими телеканалами, которая велась во времена правительства Плахотнюка.

Первый этап этой борьбы подразумевает запрет на размещение рекламы во время ретранслируемых из России передачах.

По словам спикера парламента Игоря Гросу, делается это исключительно для того, чтобы «разрушить существующую сегодня монополию на рекламу» и защитить местного производителя. Соответствующий законопроект уже разрабатывается парламентской комиссией.

«Мои коллеги из соответствующей комиссии работают над этим. Мы обязаны защитить местного производителя, у нас есть свои таланты, и тот маленький рынок рекламы, который есть в Молдове, нужно отдать тем, кто производит свои программы. Это мое обещание. Потому что иначе мы не сможем создать условия для поистине независимых телеканалов или тех, кто хочет создавать собственный продукт»,

– сообщил спикер.

Понятно, что реклама – это подчас единственный источник финансирования телеканала, если он не работает на западные гранты. Запрет на размещение рекламы со временем приведёт к отказу от российских телепрограмм или к существенному уменьшению их количества.

И хотя в правящей партии PAS уверяют, что новый закон примут только для того, чтобы противостоять рекламной монополии в информационном пространстве, однако этот закон слишком напоминает законопроект «О борьбе с иностранной пропагандой», который был принят во времена правительства Демократической партии Владимира Плахотнюка в 2017 году. Тогда власти также говорили о том, что борьба идёт не с российскими телеканалами, а только с телевизионными программами, произведёнными в странах, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Понятно, что в число этих стран входила и Российская Федерация, а затем этот закон постепенно превратился в закон о борьбе с вещанием российских телеканалов. Причём речь шла лишь о политических и новостных каналах, на развлекательные и музыкальные передачи этот запрет не распространялся.

После смены власти парламентское большинство Партии социалистов смогло внести изменения в действующий Кодекс аудиовизуальных услуг только в конце 2020 года. После чего на молдавское телевидение вернулись российские телепрограммы. Сегодня власть поменялась, и ситуация развивается в обратном направлении: запреты возвращаются, антироссийская политика набирает обороты, а оппозиционная пресса предупреждает, что страну ждёт новая волна цензуры и не только на телевидении.