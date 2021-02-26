Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Разрывает в клочья флаг Украины: «белка-сепаратистка» покоряет Сеть
Две мины под "Северным потоком". Украина готова развязать полномасштаб...
Русские ответили завершившей финансирование "Северного потока - 2" нем...
Россия не купилась: План США по сдаче Украины лопнул как мыльный пузырь - Кедми
Главная / Политика

Власти Молдавии препятствуют регистрации российской вакцины от COVID-19 – Додон

26 февраля 2021, 13:55  •  51 • Политика
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва
Из-за высокого уровня заболеваемости республика относится к "красной зоне" - ее жителей не принимают в других странах
Пока жители Молдавии страдают от коронавируса и терпят убытки от ограничений, власти республики всеми силами препятствуют кампании по вакцинации. Об этом заявил экс-президент Молдавии, глава Партии социалистов Игорь Додон.
По его информации, нынешняя глава страны Майя Санду "пытается оказывать давление на Агентство по лекарствам и медицинским изделиям, чтобы вакцина "Спутник V” не была зарегистрирована в Молдове".
Между тем, Москва готова поставить препарат в республику. Как только разрешение будет получено, как минимум 200 тысяч жителей смогут сделать прививку в первую же неделю, и поставки будут продолжены в дальнейшем. Это не только защитит здоровье людей – снижение заболеваемости выведет Молдавию из "красного списка" стран, перед гражданами которых сейчас закрыты международные границы, передает "Спутник. Молдавия".
Если "Спутник V" зарегистрировать сейчас, уже в марте-апреле можно планировать поездки в Россию, уверен Додон.
Ранее итальянская оперная певица Анна Мария Кьюри обвинила власти ЕС в том, что они препятствуют использованию российской вакцины, несмотря на то, что других вакцин не хватает. Сама певица сделала прививку "Спутником V", будучи на гастролях в РФ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



51
Источник
Похожие новости
26 февраля 2021, 00:10
Госдеп США дал указание военным Армении
26 февраля 2021, 06:35
США нанесли серию авиаударов по Сирии. Пентагон назвал главный "сигнал операции"
26 февраля 2021, 02:00
Как спасти детей от вербовки на митинги в TikTok: Боярский назвал самый действенный способ
26 февраля 2021, 03:50
Счёт за геноцид - миллиарды: В Крыму пообещали объявить Киеву сумму ущерба
26 февраля 2021, 10:15
Юрий Пронько рассекретил авантюру Чубайса: "Последствия будут катастрофическими"
26 февраля 2021, 00:10
Ни слова о Пашиняне: Стало известно, о чём говорили Шойгу и глава Минобороны Армении
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 февраля 2021, 01:00
Оштрафованного за клевету Навального "признали" президентом: "Снизу постучал Гозман"
20 февраля 2021, 00:15
Медведчук решил отомстить Зеленскому за введенные санкции
21 февраля 2021, 18:25
Еще один регион может присоединиться к России по "крымскому сценарию"
22 февраля 2021, 12:45
В прямом эфире прозвучала неожиданная правда о российском Крыме: "Агрессор" предпочёл дело
22 февраля 2021, 21:00
В Киеве опять переворот и снова под присмотром США
20 февраля 2021, 00:15
"Это необходимое условие для мира в Европе": Макрон рассказал, как быть с Россией
23 февраля 2021, 09:50
Ужас без конца: что за удар по Донбассу готовит Украина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.