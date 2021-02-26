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Власти Молдавии препятствуют регистрации российской вакцины от COVID-19 – Додон
26 февраля 2021, 13:55 • 51 • Политика
Из-за высокого уровня заболеваемости республика относится к "красной зоне" - ее жителей не принимают в других странах
Пока жители Молдавии страдают от коронавируса и терпят убытки от ограничений, власти республики всеми силами препятствуют кампании по вакцинации. Об этом заявил экс-президент Молдавии, глава Партии социалистов Игорь Додон.
По его информации, нынешняя глава страны Майя Санду "пытается оказывать давление на Агентство по лекарствам и медицинским изделиям, чтобы вакцина "Спутник V” не была зарегистрирована в Молдове".
Между тем, Москва готова поставить препарат в республику. Как только разрешение будет получено, как минимум 200 тысяч жителей смогут сделать прививку в первую же неделю, и поставки будут продолжены в дальнейшем. Это не только защитит здоровье людей – снижение заболеваемости выведет Молдавию из "красного списка" стран, перед гражданами которых сейчас закрыты международные границы, передает "Спутник. Молдавия".
Если "Спутник V" зарегистрировать сейчас, уже в марте-апреле можно планировать поездки в Россию, уверен Додон.
Ранее итальянская оперная певица Анна Мария Кьюри обвинила власти ЕС в том, что они препятствуют использованию российской вакцины, несмотря на то, что других вакцин не хватает. Сама певица сделала прививку "Спутником V", будучи на гастролях в РФ.
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