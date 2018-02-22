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Власти Мексики озвучили неожиданную причину взрыва парома
22 февраля 2018, 07:39 • 191 • В мире
Мексиканские власти назвали причину взрыва на пароме с туристами в Мексике.
Стало известно, что министр туризма Мексики Энрике де ла Мадрид написал в своем Twitter, что, вполне возможно, причина взрыва на туристическом пароме уже известна.
“Предположительно, причиной инцидента стало скопление газа на судне”, - отметил министр.
Напомним, взрыв прогремел накануне. Инцидент произошел у причала мексиканского города Плая-дель-Кармен. Туристический паром в этом время стоял у пирса, а пассажиры выходили на берег. Пострадало 25 человек. В экстренных службах Мексики уже сообщили, что все получили легкие ранения.
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