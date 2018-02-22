Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В поисках программ кандидатов в президенты России
Китай – будущий победитель схватки за Сирию?
Курт Волкер: Киев получит гораздо больше, чем просто комплексы Javelin
Британский самолет-разведчик несколько часов кружил у границ России
Главная / В мире

Власти Мексики озвучили неожиданную причину взрыва парома

22 февраля 2018, 07:39  •  191 • В мире
Мексиканские власти назвали причину взрыва на пароме с туристами в Мексике‍.
Стало известно, что министр туризма Мексики Энрике де ла Мадрид написал в своем Twitter, что, вполне возможно, причина взрыва на туристическом пароме уже известна.
“Предположительно, причиной инцидента стало скопление газа на судне”, - отметил министр.
Напомним, взрыв прогремел накануне. Инцидент произошел у причала мексиканского города Плая-дель-Кармен. Туристический паром в этом время стоял у пирса, а пассажиры выходили на берег. Пострадало 25 человек. В экстренных службах Мексики уже сообщили, что все получили легкие ранения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

191
Источник
Похожие новости
21 февраля 2018, 18:39
Трамп станет еще большим врагом России
21 февраля 2018, 21:54
Беловежская пуща: Евросоюз против Польши
22 февраля 2018, 07:39
Власти Мексики озвучили неожиданную причину взрыва парома

22 февраля 2018, 01:09
Как Порошенко "отмазывали" в суде от сдачи Крыма и коррупции
21 февраля 2018, 21:54
Сирийские ополченцы в Африне: Дамаск вынуждает Анкару признать Асада
21 февраля 2018, 18:39
“Имидж ничто”: Международные корпорации жертвуют своими брендами ради работы в Крыму
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
16 февраля 2018, 21:24
«Ребёнок лежал на снегу и не дышал»: четырёхлетняя девочка умерла во время прогулки в детском саду
20 февраля 2018, 00:24
Немецкие СМИ: Заезженная пластинка Порошенко отвернула от Украины весь мир
20 февраля 2018, 05:28
Мюнхенская конференция все
17 февраля 2018, 12:09
Порошенко в Мюнхене вновь «достал из широких штанин»
18 февраля 2018, 09:24
Захарова поймала Тимошенко на двойных стандартах и откровенном вранье
15 февраля 2018, 13:09
Рекорд Эрдогана: Турция поссорилась с тремя странами за один день
15 февраля 2018, 22:54
Поляка, оскорбившего миллионы русских, впятером выводили из студии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.