Власти Мексики не впустили в страну еще 14 россиян

ТАСС, 7 июля. Миграционная служба Мексики отказала во въезде 14 россиянам. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в посольстве России в латиноамериканской стране.

В аэропорту города Канкун 6 июля также задержали 10 граждан России из-за несоблюдения правил въезда. Их депортировали.

"Теперь их 14 человек. Причины абсолютно те же - несоответствие заявленным целям пребывания туриста", - сказал собеседник агентства.

В посольстве отметили, что россияне на данный момент находятся в спецприемнике, их отправят в Россию, как только смогут.