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Власти Мексики не впустили в страну еще 14 россиян
07 июля 2019, 23:39 • 74 • Политика
ТАСС, 7 июля. Миграционная служба Мексики отказала во въезде 14 россиянам. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в посольстве России в латиноамериканской стране.
В аэропорту города Канкун 6 июля также задержали 10 граждан России из-за несоблюдения правил въезда. Их депортировали.
"Теперь их 14 человек. Причины абсолютно те же - несоответствие заявленным целям пребывания туриста", - сказал собеседник агентства.
В посольстве отметили, что россияне на данный момент находятся в спецприемнике, их отправят в Россию, как только смогут.
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