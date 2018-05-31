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Власти Малайзии: убедительных доказательств причастности РФ к крушению MH17 нет

31 мая 2018, 23:09  •  73 • Украина

ТАСС, 31 мая. Министр транспорта Малайзии Энтони Локе заявил об отсутствии убедительных доказательств ответственности России за крушение малайзийского Boeing над Украиной. Об этом сообщил в четверг телеканал Channel News Asia.

"Нет убедительных доказательств, чтобы указывать на Россию, согласно JIT [Joint Investigative Team, Совместная следственная группа], - заявил он. - Но кто несет ответственность - нельзя просто так указывать на Россию".

Министр отметил необходимость учитывать дипломатические отношения, добавив, что "любые дальнейшие действия будут основываться на неопровержимых доказательствах".

Крушение Boeing

Пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия на земле, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования случившегося была создана Совместная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. 24 мая эксперты опубликовали промежуточный доклад, заявив в нем, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен запуск ракеты, сбившей Boeing, могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском.

В России обвинения ССГ отвергли. В частности, Минобороны РФ заявило, что ни один зенитный ракетный комплекс Вооруженных сил никогда не пересекал российско-украинскую границу.

 

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