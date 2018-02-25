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Власти Латвии запретили Кадырову ездить в гости

25 февраля 2018, 23:24  •  64 • Политика
В Латвии запретили въезд Кадырову, Бастрыкину и еще 47 гражданам России.
Латвия запретила въезд на свою территорию главе Чечни Рамзану Кадырову, а также главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Также под латвийские санкции попали еще 47 человек, которых Латвия считает причастными к так называемому "делу Магнитского".
О запрете на въезд для Кадырова и Бастрыкина сообщил лично министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на своей странице в Twitter. Решение о запрете на въезд стало результатом требования латвийского парламента, за которое депутаты проголосовали на этой неделе.
В Чечне уже успели прокомментировать введенные против Кадырова "суровые меры". Там решение назвали очередным всплеском эмоций латвийских властей в угоду коллегам из НАТО. Также в Чечне подчеркнули, что для Рамзана Кадырова запрет не играет никакой роли, так как он все равно предпочитает находиться со своим народом у себя в регионе и заниматься решением его проблем.
"Не буду говорить язвительно, скажу спокойно: конечно, никакого значения этот запрет не имеет для главы Чечни, которого совершенно не волнует очередной всплеск эмоций латвийских властей в угоду коллегам из НАТО", - прокомментировал ТАСС министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

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