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Власти Латвии рассказали гражданам, "почему мы плохо живём": Угадайте, кто "виноват"

08 мая 2020, 18:10  •  95 • Политика
Власти Латвии рассказали гражданам, "почему мы плохо живём". По их словам получается, что виноват Советский Союз, прокомментировал экономист Николай Межевич. Он подчеркнул, что, в очередной раз сбрасывая ответственность, Рига попросту пытается оправдать своё бессилие, тем более сейчас - на фоне угрозы коронавируса.
Доктор экономических наук Николай Межевич прокомментировал недавние заявления латвийских властей по поводу России и ситуации с коронавирусом. Своё мнение по этому поводу он высказал в беседе с Nation News.
Ранее глава Министерства юстиции прибалтийского государства Янис Борданс сделал заявление, в котором назвал Латвию едва ли не главным финансовым донором Советского Союза.
По его словам, Рига направляла в бюджет СССР практически 50% всей своей прибыли. Кроме того, он уверял, что страны Прибалтики в общем вкладывали от 30 до 48% дохода.
По мнению Межевича, в действительности латвийские власти попросту пытаются найти оправдание собственному бессилию перед лицом международной угрозы в лице COVID-19.
Пандемия только усугубила то, что и в целом национальная стратегия Риги не оправдала ожиданий, и за 30 лет независимости страна успела лишь разрушить остатки советского прошлого, но так и не создала ничего своего. Теперь она пытается найти "виновника" своего краха, не осознавая, что лишь она сама ответственна за собственные неудачи.
В этих условиях, когда к объективной собственной полной импотенции в экономическом и политическом строительстве добавляется внешний фактор - эпидемия, нужен враг, нужна универсальная отмычка, универсальное объяснение, почему мы плохо живём, - пояснил экономист.

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