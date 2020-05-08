Власти Латвии рассказали гражданам, "почему мы плохо живём": Угадайте, кто "виноват"

Доктор экономических наук Николай Межевич прокомментировал недавние заявления латвийских властей по поводу России и ситуации с коронавирусом. Своё мнение по этому поводу он высказал в беседе с Nation News.

Ранее глава Министерства юстиции прибалтийского государства Янис Борданс сделал заявление, в котором назвал Латвию едва ли не главным финансовым донором Советского Союза.

По его словам, Рига направляла в бюджет СССР практически 50% всей своей прибыли. Кроме того, он уверял, что страны Прибалтики в общем вкладывали от 30 до 48% дохода.

По мнению Межевича, в действительности латвийские власти попросту пытаются найти оправдание собственному бессилию перед лицом международной угрозы в лице COVID-19.

Пандемия только усугубила то, что и в целом национальная стратегия Риги не оправдала ожиданий, и за 30 лет независимости страна успела лишь разрушить остатки советского прошлого, но так и не создала ничего своего. Теперь она пытается найти "виновника" своего краха, не осознавая, что лишь она сама ответственна за собственные неудачи.